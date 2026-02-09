Malawi: Les diocèses du pays célèbrent L'Union Pontificale Missionnaire et la vie consacrée avec un appel à l'unité dans le Christ

Lilongwe — Plus de 600 prêtres diocésains et religieux, environ 1500 religieuses et plus de 200 frères engagés dans différentes régions du Malawi ont pris part aux célébrations qui se sont tenues le 7 février dans les diocèses du pays sur le thème : « Prêtres et religieux, soyez unis dans le Christ, unis dans la mission ».

Chaque année, l'Église catholique du Malawi célèbre de manière particulière la Journée de la Vie Consacrée et l'Union Pontificale Missionnaire. Cette année, les activités ont débuté dans le diocèse de Karonga le 2 février, tandis que dans les autres diocèses, la célébration a eu lieu le samedi 7 février, avec la célébration nationale dans le diocèse de Dedza, à la paroisse Saint-Martin de Porres, au cours de laquelle l'évêque Peter Adrian Chifukwa a invité les personnes consacrées à devenir un signe visible du Christ, en particulier parmi les plus vulnérables.

L'évêque les a exhortés à marcher en étroite communion avec les pauvres, les personnes âgées et les abandonnés, afin que la proximité de Dieu avec son peuple puisse être expérimentée concrètement. Il les a également encouragés à ne pas se concentrer sur les défis du ministère, mais à reconnaître les bénédictions que Dieu leur accorde en servant l'Église.

Dans le diocèse de Mangochi, à la paroisse Saint-Louis-Montfort de Balaka, Mgr Montfort Stima a déclaré que les prêtres, les religieuses et les frères peuvent vivre l'unité dans le Christ en révélant le visage de Jésus dans leur ministère quotidien, car l'oeuvre qu'ils accomplissent est en fin de compte la mission même du Christ.

Dans le diocèse de Mzuzu, à la paroisse Saint-Augustin, l'évêque Yohane Suzgo Nyirenda a souligné que l'unité entre les prêtres et les religieux est indispensable à une évangélisation efficace.

Dans la cathédrale de Zomba, l'évêque Alfred Mateyu Chaima a exhorté les serviteurs de Dieu à enraciner leur mission dans une union profonde avec le Christ. Pendant ce temps, dans l'archidiocèse de Lilongwe, à la paroisse Saint-François, l'archevêque George Desmond Tambala a invité les prêtres et les religieux à vivre leur vocation de manière authentique. Il les a remerciés pour leur généreux service, les décrivant comme un trésor précieux de l'Église, et les a exhortés à rester confiants et fermes dans leur mission.

Des célébrations ont également eu lieu dans le diocèse de Chikwawa, où l'évêque Peter Musikuwa s'est joint à la prière des hommes et des femmes consacrés, les remerciant pour leur engagement et les encourageant à persévérer dans le témoignage du Christ.