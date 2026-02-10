Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed lance le premier service de police intelligent et automatisé du pays

9 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le tout premier système de commissariat de police intelligent et automatisé du pays, marquant une avancée majeure dans la modernisation numérique des forces de l'ordre éthiopiennes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a précisé que ce service, reposant sur les technologies numériques, permettra aux citoyens d'accéder plus rapidement et efficacement aux services de police via des plateformes numériques.

Le Premier ministre a également souligné que ce système intelligent offrira aux forces de l'ordre la capacité de réagir promptement aux incidents, de renforcer la prévention de la criminalité et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre de réformes plus larges visant à moderniser les institutions policières et à les rendre plus compétentes et performantes, conformément à la stratégie « Éthiopie numérique 2030 ».

« Le lancement de ce service contribuera à renforcer l'efficacité des réformes destinées à rendre nos institutions policières plus compétentes et compétitives dans le cadre de l'initiative "Éthiopie numérique 2030" », a déclaré le Premier ministre.

L'introduction de ce commissariat intelligent et sans personnel devrait transformer la prestation des services publics tout en intégrant des technologies avancées dans le secteur de la sécurité en Éthiopie.

