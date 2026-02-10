Ethiopie: Les corridors urbains positionnent les villes éthiopiennes comme des points d'accès internationaux - Ministère

Addis-Abeba — Le ministère du Tourisme a affirmé que les corridors urbains modernisés en Éthiopie intègrent design contemporain et héritage culturel, plaçant Addis-Abeba sur la scène internationale comme destination clé pour diplomates et visiteurs.

Selon le ministère du Tourisme, les nouveaux corridors urbains redessinent profondément le paysage d'Addis-Abeba, offrant aux visiteurs une expérience unique qui combine modernité élégante et identité éthiopienne authentique.

Cette initiative vise à créer une impression marquante auprès des délégués de l'Union africaine, des visiteurs internationaux et des investisseurs se rendant dans la capitale.

Dans une interview accordée à l'ENA, Teshome Teklu, responsable exécutif du secteur de la promotion au ministère, a indiqué que ces corridors renforcent déjà l'attractivité touristique mondiale de l'Éthiopie.

« Ce projet transformateur ne se limite pas à remodeler l'apparence de notre ville ; il positionne stratégiquement l'Éthiopie comme une puissance touristique mondiale », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces corridors ont stimulé le tourisme domestique en rendant les sites patrimoniaux, les espaces publics et les attractions culturelles plus accessibles.

La mobilité améliorée et une organisation urbaine claire offrent aux visiteurs un environnement accueillant et fonctionnel.

Alors qu'Addis-Abeba se prépare à accueillir des réunions majeures de l'Union africaine, les délégués découvrent bien plus qu'un simple centre politique : la capitale se présente comme une ville dynamique où modernité et patrimoine historique coexistent harmonieusement.

Teshome a également souligné que l'augmentation du nombre de visiteurs génère des retombées économiques concrètes, créant des emplois dans l'hôtellerie, le commerce de détail et les services, tout en soutenant les entreprises locales.

Au-delà de leur fonction de transport, les corridors se sont transformés en véritables espaces sociaux et culturels. Restaurants, hôtels-boutiques et marchés artisanaux le long des itinéraires attirent résidents et visiteurs internationaux, valorisant le savoir-faire et les traditions culinaires éthiopiennes.

« Ces espaces bourdonnent de vie, invitant chacun à se connecter, à célébrer les traditions et à partager des histoires », a-t-il ajouté.

Les projets mettent aussi l'accent sur un design centré sur la communauté : allées piétonnes conviviales, espaces verts, zones ombragées et installations publiques modernes favorisent des modes de vie urbains plus sains et connectés.

Parcs de poche et structures culturelles offrent des lieux de calme au sein des zones animées, soutenant le bien-être physique et mental.

« En combinant loisirs, culture et mobilité, nous créons des écosystèmes urbains durables où la vitalité communautaire prospère en harmonie », a résumé Teshome.

Le ministère estime que cette approche assurera l'attractivité durable d'Addis-Abeba comme destination pour la diplomatie, l'investissement et le tourisme, renforçant l'image d'une Éthiopie en pleine transformation urbaine, confiante et inclusive.