Togo: L'exécutif communal et le personnel de Golfe 1 réfléchissent sur les voies et moyens pour relever les défis de la commune

Cadre d'échanges institué depuis le précédent mandat, la traditionnelle réunion trimestrielle entre l'exécutif communal de Golfe 1 et l'ensemble du personnel communal a eu lieu ce Lundi 09 Février 2026 à Lomé. Inscrite désormais dans l'agenda des initiatives de la Mairie de la Commune de Bè Afédomé, en vue d'une administration plus efficace au service des administrés, cette rencontre d'échanges vise à consolider la communication entre l'exécutif municipal et les agents, tout en favorisant une gestion participative et responsable de l'administration communale.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, ce jour, le Maire principal, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, entouré de ses adjoints, a tenu à rappeler aux agents communaux l'importance de l'engagement collectif, de la cohésion et du sens du devoir dans l'atteinte des objectifs stratégiques fixés par la commune au service des populations. Il a souligné que la qualité des résultats attendus dépend étroitement de la synergie d'actions entre les autorités communales et l'ensemble des agents.

Sujet crucial, c'est celui de la mobilisation des ressources financières endogènes, notamment à travers la collecte des taxes et redevances communales. Sur ce sujet, le Maire a invité les acteurs concernés à concilier efficacité et équité, en évitant toute pression fiscale excessive sur les contribuables, tout en explorant des mécanismes innovants et durables de mobilisation des ressources propres.

Ensemble avec ses adjoints, M. Gomado Tour à tour, a exhorté le personnel communal à observer rigoureusement les principes d'assiduité, de ponctualité, de respect de la hiérarchie et d'intégrité, valeurs fondamentales d'une administration performante et crédible. Ils ont également insisté sur la nécessité pour chaque agent de faire preuve de professionnalisme et de loyauté dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

Outre les échanges, cette réunion trimestrielle a a été l'occasion d'une réflexion et d'une auto-évaluation, permettant aux différents acteurs d'analyser les méthodes de travail, d'identifier les insuffisances et de proposer des pistes d'amélioration en vue d'un meilleur rendement des services communaux.

En parfaite adéquation avec les orientations, les remarques et suggestions formulées par l'exécutif, les agents communaux ont, en retour, réaffirmé leur engagement à redoubler d'efforts afin de continuer à mériter la confiance du Conseil municipal et de contribuer efficacement au développement harmonieux de la commune de Golfe 1.