Sénégal: Bourse - Forte hausse des indices BRVM Composite et BRVM Principal ce lundi 9 février 2026.

9 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 9 février 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les indices BRVM Composite et BRVM Principal ont enregistré de fortes hausses de plus de 1%.

La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM Principal qui a gagné 1,74% à 247,46 points contre 243,23 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a progressé de 1,19% à 376,92 points contre 372,49 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en hausse de 0,83% à 177,13 points contre 175,68 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a augmenté de 0,92% à 153,82 points contre 152,42 précédemment. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 1,19% à 145,14 points contre 143,44 points la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est accrue fortement de 170,978 milliards FCFA en passant de 14 361,572 milliards FCFA la veille à 14 532,550 milliards FCFA ce lundi 9 février 2026. En revanche, celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 4,018 milliards, s'établissant à 11 509,942 milliards FCFA contre 11 513,960 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,274 milliard FCFA contre 1,439 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 6 395 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 1 590 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 2 480 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 62 500 FCFA) et Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,80% à 2 355 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 1,30% à 2 665 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,18% à 1 680 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 1,02% à 3 900 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 0,73% à 2 720 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 0,63% à 1 580 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

