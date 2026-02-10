Maroc: Chambre des conseillers - Ouverture du 10e Forum parlementaire international sur la justice sociale

9 Février 2026
Libération (Casablanca)

Les travaux de la 10e édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se sont ouverts, lundi au siège de la Chambre des conseillers à Rabat.

La séance d'ouverture de cette édition s'est déroulée en présence de responsables parlementaires, de représentants d'organisations internationales et d'institutions constitutionnelles nationales, ainsi que d'experts et d'académiciens.

Organisée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'édition de cette année est placée sous le thème de "La justice sociale dans un monde en mutation : la nécessité de politiques équitables pour des sociétés plus résilientes".

Le forum vise à favoriser une compréhension partagée des mutations mondiales et de leurs impacts sur la justice sociale, tout en soutenant l'élaboration de politiques sociales plus équitables et plus efficaces, à travers l'échange d'expériences et d'expertises.

Il ambitionne également de renforcer les rôles des Parlements dans l'orientation, l'accompagnement et l'évaluation des politiques sociales, de consolider la coopération parlementaire internationale et de favoriser l'échange de bonnes pratiques en matière d'équité et de protection sociale.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.