Soudan: Le Premier ministre s'informé des résultats de la visite de la gouverneure de la Banque centrale du Soudan à Oman

9 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré lundi la gouverneure de la Banque centrale du Soudan (BCS), Mme Amina Mirghani, afin de s'informer sur les résultats de sa récente visite au Sultanat d'Oman.

Dans un communiqué de presse, la gouverneure de la BCS a informé le Premier ministre des résultats de sa visite, soulignant la signature d'un protocole d'accord entre la BCS et la Banque centrale d'Oman visant à renforcer la coopération, notamment dans les domaines techniques et la lutte contre le blanchiment d'argent.

Elle a indiqué que des relations de banque correspondante avaient été établies entre la Banque centrale d'Oman et plusieurs banques soudanaises.

Elle a également annoncé la conclusion d'accords avec plusieurs institutions omanaises en vue d'investissements au Soudan dans les divers secteurs, dont l'énergie, les mines, les transports, les ports, la santé et d'autres projets productifs et de services.

Lors de sa visite, elle a rencontré les gouverneurs des banques centrales de plusieurs pays voisins et régionaux afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération avec le secteur bancaire soudanais, dans le but de développer ses capacités et d'accélérer le développement économique du pays.

La gouverneure de la Banque centrale du Soudan a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple omanais pour leur soutien au Soudan, pour l'accueil réservé aux citoyens soudanais et pour les différents privilèges qui leur sont accordés dans le Sultanat.

