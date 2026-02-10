Soudan participe aux cérémonies de clôture de Koweït, Capitale arabe de la culture, et aux réunions des ministres arabes de l'Information

9 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eisir, est arrivé lundi au Koweït, État frère, pour participer aux cérémonies de clôture qui désignent Koweït comme Capitale arabe de la culture pour 2025.

Le ministre participera également à la 104e session du Comité permanent des médias arabes et à la 22e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information, qui se tiendront les 10 et 11 février 2026.

La participation du Soudan témoigne de son engagement à renforcer la coopération arabe dans les domaines de la culture et des médias, à soutenir les initiatives visant à promouvoir le travail des médias arabes, à coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun et à mettre en valeur le rôle culturel et médiatique du Soudan au sein des forums régionales.

