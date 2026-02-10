Soudan participe aux cérémonies de clôture de Koweït, Capitale arabe de la culture, et aux réunions des ministres arabes de l'Information

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eisir, est arrivé lundi au Koweït, État frère, pour participer aux cérémonies de clôture qui désignent Koweït comme Capitale arabe de la culture pour 2025.

Le ministre participera également à la 104e session du Comité permanent des médias arabes et à la 22e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information, qui se tiendront les 10 et 11 février 2026.

La participation du Soudan témoigne de son engagement à renforcer la coopération arabe dans les domaines de la culture et des médias, à soutenir les initiatives visant à promouvoir le travail des médias arabes, à coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun et à mettre en valeur le rôle culturel et médiatique du Soudan au sein des forums régionales.