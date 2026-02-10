Congo-Kinshasa: Le gouverneur Grâce Nkuanga Bilolo entendu par la justice dans une affaire de présumé détournement

Le gouverneur du Kongo Central, Grâce Nkuanga Bilolo, s'est présenté ce lundi 9 février au parquet général près la Cour de cassation pour être entendu dans le cadre d'une enquête sur un présumé détournement de deniers publics estimé à près d'un million de dollars américains.

Selon son avocat, Me Espoir Saisi, l'audition s'est déroulée dans un climat apaisé. Il affirme que toutes les rumeurs faisant état d'un détournement ont été balayées et que son client est rentré chez lui en citoyen libre. Toutefois, l'enquête reste ouverte et aucune décision de justice n'a encore été prise.

L'affaire remonte au 15 août 2025, lorsque l'Inspection générale des finances (IGF), sur instruction de la Présidence de la République, avait lancé une mission de contrôle sur la gestion de la redevance pétrolière et des recettes des péages dans la province.

Les enquêteurs ont révélé un détournement de plus d'un million de dollars américains. Toutefois, selon Joseph Mabanga, président de la cohésion des notables du Kongo Central, le montant détourné avoisinerait plutôt les 50 millions de dollars.

Le 28 janvier, le Bureau de l'Assemblée provinciale du Kongo Central a autorisé, l'ouverture d'une instruction judiciaire à l'encontre du gouverneur Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, soupçonné de détournements de deniers publics.

Cette décision fait suite au réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation, daté du 23 janvier, sollicitant l'autorisation de poursuites.