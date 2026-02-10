Sénégal: UCAD - Après l'entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes

Après l'entrée des Forces de défense et de sécurité à l'intérieur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension est montée d'un cran dans les cités universitaires. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés dans plusieurs pavillons, contraignant de nombreux étudiants à se replier dans leurs chambres ou à se barricader pour échapper aux effets des gaz. L'intervention a rapidement plongé le campus dans une atmosphère de panique et de confusion.

En réaction, des étudiants sont montés sur les toits de leurs pavillons et ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre. Les FDS ont répliqué par de nouveaux tirs de gaz lacrymogènes afin de disperser les attroupements. Ces affrontements ont paralysé la vie universitaire, alors qu'aucune information officielle n'était encore disponible sur d'éventuels blessés ou interpellations.