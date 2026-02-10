Sénégal: UCAD - Après l'entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes

9 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Après l'entrée des Forces de défense et de sécurité à l'intérieur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension est montée d'un cran dans les cités universitaires. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés dans plusieurs pavillons, contraignant de nombreux étudiants à se replier dans leurs chambres ou à se barricader pour échapper aux effets des gaz. L'intervention a rapidement plongé le campus dans une atmosphère de panique et de confusion.

En réaction, des étudiants sont montés sur les toits de leurs pavillons et ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre. Les FDS ont répliqué par de nouveaux tirs de gaz lacrymogènes afin de disperser les attroupements. Ces affrontements ont paralysé la vie universitaire, alors qu'aucune information officielle n'était encore disponible sur d'éventuels blessés ou interpellations.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.