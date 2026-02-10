Sénégal: Ziguinchor-UASZ - Le CROUS annonce la fermeture du restaurant après une journée sans tickets enclenchée par un groupe d'étudiants

Le fonctionnement du restaurant universitaire de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a été perturbé ce matin, aux environs de 8h15, par un groupe d'étudiants se réclamant du « Collectif des étudiants de Master de l'UASZ ». Ces derniers ont forcé l'accès au restaurant du Centre régional des oeuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUS/Z) pour organiser une Journée Sans Tickets (JST).

Dans un communiqué rendu public, la direction du CROUS/Z rappelle que d'importants efforts matériels, financiers et humains sont consentis de manière continue afin d'améliorer durablement l'accès et la qualité des services de restauration au bénéfice des étudiants. À ce titre, l'ouverture d'un deuxième restaurant universitaire était prévue ce jour à partir de 11 heures.

Cependant, selon la direction, ces efforts sont régulièrement mis à mal par des actes jugés perturbateurs, affectant le fonctionnement normal du service public de la restauration universitaire. Le CROUS/Z souligne que, conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), aucune Journée Sans Tickets ne sera tolérée.

Malgré les incidents survenus, le restaurant universitaire est resté ouvert. Toutefois, la direction prévient que toute nouvelle tentative similaire, notamment l'organisation de JST, entraînera la fermeture immédiate du restaurant jusqu'à nouvel ordre.

Par ailleurs, en raison de la situation, l'ouverture du deuxième restaurant universitaire a été reportée à une date ultérieure.

Le CROUS/Z appelle ainsi à la responsabilité et au respect des règles en vigueur afin de préserver la continuité du service public de restauration au profit de l'ensemble des étudiants de l'UASZ.