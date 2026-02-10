Sénégal: Partenariat économique entre Dakar et Baku - Un diplomate liste les secteurs à explorer

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Sénégal, Nazim Adil Oghlu, a souligné lundi à Dakar la nécessité pour les deux pays d'explorer les pistes pouvant permettre d'asseoir des relations économiques durables.

Il a notamment évoqué entre autres aspects économiques à explorer les secteurs de l'industrie, des hydrocarbures dans lesquels l'Azerbaïdjan a une "grande et longue expérience".

Le secteur des hydrocarbures, à travers l'extraction du pétrole, du gaz, devient de plus en plus important pour le Sénégal, a fait valoir le diplomate qui réside à Rabat, la capitale du Maroc.

Il est en déplacement au Sénégal dans le cadre d'une mission visant à renforcer la coopération entre son pays et le Sénégal.

Nazim Adil Oghlu prévoit de rencontrer d'ici à vendredi plusieurs ministres du gouvernement sénégalais dont celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Abdourahmane Sarr.

Le diplomate Azerbaïdjanais qui a consacré la première étape de sa tournée à l'Agence de presse sénégalaise n'a pas manqué d'évoquer le tourisme comme un levier sur lequel il est possible de s'appuyer pour renforcer les relations économiques entre le Sénégal et l'Azerbaïdjan.

"Cette fois, j'ai découvert une autre facette du Sénégal. J'ai par exemple profité du temps qui est beau pour visiter des lieux comme les musées, les réserves. J'ai beaucoup à dire sur le plan du tourisme", a-t-il fait valoir.

Il a ainsi souligné la nécessité de discuter des moyens de faciliter l'obtention des visas au moins pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de convaincre les compagnies aériennes faisant souvent escale à Istanbul (Turquie) ou à Doha (Qatar) de diminuer les coûts des billets d'avion afin de favoriser les échanges entre Dakar et Baku.

Nazim Adil Oglu a en même temps insisté sur l'importance d'organiser des missions en Azerbaïdjan et au Sénégal pour favoriser une augmentation des échanges. "Les importateurs et les exportateurs doivent se connaître et doivent voir ce qu'ils peuvent proposer dans les prochain mois", a-t-il indiqué.

"Le Sénégal, est dans la priorité de nos relations internationales. Je prends, par exemple, l'expérience de l'année passée. L'Azerbaïdjan et le Sénégal se sont soutenus au sein des organisations internationales", s'est félicité le diplomate.

Il a également fait savoir que le gouvernement azerbaïdjanais espère que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, acceptera l'invitation qui lui a été adressée par son homologue en vue de se rendre en mai à Baku pour prendre part au forum international sur l'urbanisme.

"Nous saluons le nouveau gouvernement. Juste avant mon arrivée, on a envoyé une lettre d'invitation au chef de l'd'État sénégalais pour une visite à Azerbaïdjan au mois de mai à l'occasion d'un Forum international sur l'urbanisme", a insisté Nazim Adil Oglu.