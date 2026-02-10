Sénégal/Tanzanie: Réunion du Comité exécutif de la CAF, vendredi à Dar es Salaam

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) va tenir une réunion vendredi à Dar Es Salaam, en Tanzanie, annonce le site officiel de l'instance africaine de football.

Cette réunion du Comité exécutif de la CAF se tiendra en présence de Patrice Motsepe, président de la CAF.

La réunion sera suivie d'une conférence de presse à 13h00, heure locale (10h00 GMT), rapporte la source.

Ce Comité exécutif de la CAF va porter sur plusieurs sujets, notamment sur le compte à rebours vers l'organisation, en Afrique de l'Est, de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, prévue en 2027.

