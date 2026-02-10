Sénégal: Lutte contre le vol de bétail - Dakar et Bamako recourent aux outils numériques

Dakar — Le Mali et le Sénégal ont mis au point des outils de numérisation et d'identification du cheptel des deux pays, pour faciliter sa traçabilité et mieux lutter contre le vol de bétail, a annoncé le ministre malien de l'Élevage et de la Pêche, Youba Bah, lundi, à Dakar.

Il a annoncé cette mesure en présence de son homologue sénégalais, Mabouba Diagne.

"Pour améliorer la traçabilité du bétail, le Mali et le Sénégal, dans leur partenariat avec la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) ont conçu de nouveaux outils de numérisation du cheptel pour l'identification et le suivi des animaux à temps réel", a dit M. Bah.

Il intervenait à un atelier régional de la FAO, qui est consacré à la mise en place de "stratégies" et d'une "coalition" destinées à la lutte contre le vol de bétail.

Au moins 70 personnes représentent 15 pays d'Afrique de l'Ouest à cet atelier qui va se poursuivre jusqu'à jeudi.

Chacun des pays aura un système national d'identification et de traçabilité du bétail, qu'il mettra en oeuvre à l'aide d'applications mobiles, a expliqué Youba Bah, assurant que "ces outils seront bientôt opérationnels".

Selon le ministre malien, la lutte contre le vol de bétail est une préoccupation majeure pour les autorités de son pays. Cette pratique est criminalisée au Mali depuis 2024, a-t-il rappelé.

"Le Mali est un pays d'élevage par excellence", a dit Youba Bah, ajoutant que ce sous-secteur de l'économie malienne fournit 19 % du produit intérieur brut du pays.

"Cependant, malgré les atouts dont dispose le Mali, ce sous-secteur est confronté à plusieurs contraintes, dont l'une des plus ardues est le vol de bétail", a relevé M. Bah.

Des mesures "fortes" de lutte contre le vol de bétail sont prévues dans la Stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du cheptel au Mali, selon le ministre de l'Élevage et de la Pêche.

"Il s'agit de la traçabilité [du cheptel], de la sécurisation des couloirs de transhumance, du déploiement des forces de sécurité et du renforcement de la coopération transfrontalière", a-t-il expliqué en énumérant d'autres mesures.

Mabouba Diagne, le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, est d'avis qu'il va falloir mettre en oeuvre un programme de coopération régionale, qui puisse harmoniser les dispositifs d'identification et de traçabilité du bétail.

De même faut-il renforcer les mécanismes de concertation bilatérale et multilatérale, selon M. Diagne.

Par la coopération, il est possible de "développer des corridors sécurisés pour la mobilité pastorale, de partager des informations et de coordonner les opérations de surveillance", a-t-il assuré.

"Les conclusions de nos travaux devront [favoriser] la mise en oeuvre de stratégies nationales robustes, d'un programme régional ambitieux et d'une coalition régionale efficace", a ajouté Mabouba Diagne.