Afrique de l'Ouest: Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO - Baba Malick Ba nommé directeur régional

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a nommé Baba Malick Ba au poste de Directeur régional en charge de la supervision de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, du Burkina Faso, du Cap-Vert et de la Guinée, à compter du 1er février 2026.

Selon l'institution dans un communiqué de presse, Baba Malick Ba est un professionnel chevronné de la finance qui possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé, dans divers domaines : gestion des risques, financement de projets, banque, marchés de capitaux, financement des exportations, analyse de crédit, gestion de portefeuille, marchés financiers et partenariats public-privé.

«Avant de rejoindre la Banque, M. Ba a travaillé pour le gouvernement sénégalais au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération en tant que Directeur du financement et des partenariats public-privé et Coordonnateur de l'unité Ppp du Sénégal (Unappp). De plus, M. Ba a occupé le poste de Conseiller senior auprès du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal sur des questions financières et stratégiques. Il a joué un rôle important dans la mobilisation de capitaux pour financer de grands projets d'infrastructure dans de nombreux secteurs tels que les transports, la santé, l'assainissement, l'énergie et l'éducation », informe la Bidc.

M. Ba a également occupé divers postes stratégiques au sein d'entreprises publiques canadiennes (exportation et développement Canada et Société canadienne d'hypothèques et de logement) et a travaillé comme banquier pour JP Morgan Chase et Bank of America aux États-Unis et au Canada.

M. Ba est parfaitement bilingue (français et anglais) et titulaire d'un executive Mba de l'Université du Québec à Montréal (Canada) ainsi que d'une licence en finance et en administration des affaires de l'Université Franklin de Columbus, dans l'Ohio (États-Unis).

En outre, M. Ba a siégé au conseil d'administration de plusieurs banques multilatérales telles que la Banque islamique de développement, la Boad et la Bidc. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la Bidc, il soutiendra les opérations régionales de la Banque, renforcera les partenariats et fera progresser la mission de la Bidc en faveur du développement économique durable dans la région de la Cedeao. Il sera basé au bureau régional de la Banque à Abidjan.