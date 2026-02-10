Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 février 2026

revue de presse

Sénégal : UCAD - Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre

La tension reste palpable à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les forces de défense et de sécurité se sont introduites ce lundi pour tenter de calmer les ardeurs.

À la suite des échanges de gaz lacrymogènes et de projectiles, une chambre d'un des pavillons a gravement pris feu. Dans une vidéo virale circulant sur le net, un étudiant qui été pris au piége par les flammes, a sauté du quatrième étage sous les cris et les appels à l'aide de ses camarades qui filmaient la scène. La vidéo n'a pas toutefois montré l'état dans lequel se trouvait la victime, après avoir chuté du 4e étage.

À rappeler que ces altercations font suite à la décision des étudiants de lancer des journées sans tickets au niveau des restaurants pour protester contre les mesures de la tutelle concernant la suppression des rappels de bourses. (Source : Dakar Actu)

Mali - L'ancien Premier ministre Moussa Mara condamné à de la prison ferme

Lundi 9 février, l’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a été condamné en appel à deux ans de prison, dont un ferme, pour des messages de soutien à des prisonniers politiques dans un contexte de répression accrue au Mali.

L’ancien Premier ministre du Mali Moussa Mara a été condamné en appel lundi 9 février à deux ans de prison, dont un an ferme, par la cour d’appel de Bamako pour "atteinte au crédit de l’Etat et opposition à l’autorité légitime". Cette décision fait suite à des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il exprimait son soutien à des prisonniers politiques. (Source Africa Radio)

TotalEnergies et Petrobras dans le viseur des autorités namibiennes

Après l’annonce de l'accord entre les géants pétroliers TotalEnergies et Petrobras pour l'exploration offshore dans le bassin de Luderitz , la Namibie exprime son désaccord.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a indiqué ne pas avoir été informé du projet, comme l'exige la loi.

TotalEnergies et Petrobras annoncent avoir acquis chacun 42,5 % des parts d'une licence d'exploration pour un champ offshore situé dans les eaux territoriales namibiennes. (Source Africanews )

L’Érythrée dément toute atteinte au territoire de l’Éthiopie

L’Érythrée a rejeté les accusations formulées par l’Éthiopie voisine, selon lesquelles elle aurait violé l’intégrité territoriale éthiopienne en occupant des zones frontalières.

Dimanche, Addis-Abeba a adressé une lettre officielle aux autorités d’Asmara, exigeant le retrait immédiat des troupes érythréennes du nord-est de l’Éthiopie et appelant à l’ouverture de discussions sur l’avenir des relations bilatérales.

Dans un bref communiqué publié lundi, le ministère érythréen de l’Information a démenti toute présence de forces armées érythréennes sur le sol éthiopien, qualifiant les accusations d’Addis-Abeba de mensongères. (Source Apanews )

Guinée-Bissau : la police expulse l’ambassadeur de l’UE du siège de la Ligue des droits de l’homme

En Guinée-Bissau, le représentant de l’Union européenne a été contraint de quitter les locaux de la Ligue bissau-guinéenne des droits de l’homme (LGDH) alors qu’il s’y trouvait en compagnie du président de cette organisation. L’intervention s’est produite au siège de la LGDH durant la visite officielle du diplomate.

Dix éléments de la Police d’intervention rapide ont investi les lieux en pénétrant dans les bureaux. Selon le récit des personnes présentes, ces policiers étaient équipés d’armes et portaient des cagoules au moment de l’entrée. (Source Beninwebtv )

Afrique : La BAD accélère l’électrification avec un appui technique de 3,9 millions de dollars

Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé un programme d’assistance technique de 3,9 millions de dollars sur deux ans, baptisé AESTAP Mission 300 Phase II. Il accompagnera treize pays dont la République Ddémocratique du Congo, le Gabon, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, la Namibie ou encore le Tchad dans la mise en œuvre de leurs pactes nationaux pour l’énergie, des plans de réforme destinés à étendre l’accès à l’électricité et à attirer davantage d’investissements dans le secteur.

L’appui portera notamment sur l’amélioration de la réglementation, des tarifs et de la planification électrique; le renforcement des campagnies publiques afin de réduire les pertes et fournir une énergie plus fiable; ainsi que le déploiement d’experts chargés d’accompagner les réformes et d’en suivre les résultats. (Source Les dépêches de Brazzaville )

Congo Kinshasa : 12 morts dans l'effondrement d’une mine artisanale près de Kolwezi

En l'espace de deux ans seulement, plus de vingt mineurs ont été tués dans des glissements de terrain dans la mine à ciel ouvert de Tulizembe , un site qui emploie environ 10 000 exploitants artisanaux dans le sud de la RDC . Après le nouveau drame survenu ce week-end, les organisations de la société civile y exigent donc un renforcement de la sécurité.

Cette fois, les victimes s'y sont introduites de nuit pour y extraire du cuivre avant d'être surprises par l’effondrement d’un palier. Si le bilan officiel fait état de onze décès et de six blessés, un douzième mineur a succombé par la suite à ses blessures. (Source : RFI )

Maroc : Ouverture du 10e Forum parlementaire international sur la justice sociale

Les travaux de la 10e édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se sont ouverts, lundi au siège de la Chambre des conseillers à Rabat.

La séance d'ouverture de cette édition s'est déroulée en présence de responsables parlementaires, de représentants d'organisations internationales et d'institutions constitutionnelles nationales, ainsi que d'experts et d'académiciens. (Source : Liberation .ma)

Nigeria : le président Bola Tinubu attendu au Royaume-Uni en mars

Selon un communiqué publié le samedi 7 février 2026, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu (photo) effectuera une visite d’État au Royaume-Uni du 18 au 19 mars 2026, accompagné de la Première dame, Oluremi Tinubu . Ils seront reçus par le roi Charles et la reine Camilla, marquant la première visite d’État d’un dirigeant nigérian au Royaume-Uni depuis 37 ans. (Source : Agence Ecofin)

Dissolution des partis politiques : L’Assemblée législative de transition adopte le projet de loi à l’unanimité au Burkina Faso

Réunis en séance plénière ce lundi 9 février 2026 à Ouagadougou, les députés de l’Assemblée législative de transition (ALT) ont adopté à l’unanimité le projet de loi portant dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso. Les 69 votants ont donné leur quitus. Cette adoption consacre l’abrogation de la loi de 2001 portant charte des partis et formations politiques et la loi de 2009 relative au financement des partis et formations politiques, des campagnes électorales ainsi qu’au statut de l’opposition politique. (Source : LeFaso.net)