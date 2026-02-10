Congo-Kinshasa: Mining Indaba 2026 - Le pays se présente comme un partenaire stratégique pour l'investissement minier

Le ministre des Mines de la République démocratique du Congo, Louis Watum Kabamba, a affirmé, dimanche 8 février, que la RDC est un partenaire fiable et stratégique pour l'investissement minier, dotée de ressources de classe mondiale et d'une vision claire de création de valeur locale. Il s'exprimait en marge du Mining Indaba 2026, qui se tient du 9 au 12 février au Cape Town International Convention Centre (CTICC), en Afrique du Sud.

Le Mining Indaba est le plus grand rassemblement africain consacré à l'investissement minier. Cette année, plus de 10 000 délégués sont attendus, dont 1 450 dirigeants de sociétés minières, 1 300 investisseurs mondiaux, 1 400 représentants gouvernementaux et 625 intervenants. Le thème retenu est : « Plus forts ensemble : réalisons des progrès grâce aux partenariats ».

Une vision de transformation et de valeur ajoutée

Lors du symposium ministériel de l'Investing in African Mining, la rencontre de haut niveau qui ouvre traditionnellement la conférence Mining Indaba, Louis Watum Kabamba est revenu sur la coopération entre la RDC et ses partenaires internationaux, fondée sur des projets mutuellement bénéfiques.

« La vision de notre pays, portée par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et mise en œuvre par la Première Ministre, est claire : intégrer la RDC et l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales des minerais », a-t-il déclaré.

Le ministre congolais a insisté sur la nécessité de dépasser le rôle de simple fournisseur de matières premières pour développer des chaînes de valeur complètes, en s'appuyant sur des lois et règlements garants de stabilité et de prévisibilité pour les investisseurs.

Des projets structurants pour l'intégration régionale

Après le corridor de Lobito, un nouveau corridor sera développé au nord-est jusqu'au port de Banana, reliant l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce projet, lié au Fer de la Grande Orientale, est présenté comme structurant pour l'intégration régionale et la compétitivité logistique.

Louis Watum Kabamba a réaffirmé l'engagement de la RDC à jouer un rôle central dans la transformation du secteur minier africain, à travers des partenariats stratégiques et une valorisation accrue de ses ressources naturelles.