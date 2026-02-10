Congo-Kinshasa: Lualaba - 11 creuseurs artisanaux périssent dans un éboulement à Tulwizembe

Un drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 7 février dans la carrière de Tulwizembe, située à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, en province du Lualaba. Selon des sources locales, 11 creuseurs artisanaux ont trouvé la mort dans un éboulement. Les victimes décédées devraient être inhumées ce lundi, tandis que les blessés ont été acheminés vers des structures hospitalières de Kolwezi.

L'ONG Justicia ASBL exige que des responsabilités soient établies et que les coupables répondent de leurs actes. Dans son communiqué, l'organisation cite les responsables de la coopérative COMIBAKAT et le comité des creuseurs, qui affirment que les victimes ont enfreint la mesure interdisant l'accès au site au-delà de 16 heures. Les creuseurs se seraient introduits nuitamment dans la carrière, sous une pluie abondante, ce qui aurait fragilisé le sol et provoqué la catastrophe.

Des versions divergentes

Cependant, d'autres sources pointent la responsabilité de l'entreprise minière chinoise Thomas Mining, partenaire financier de COMIBAKAT. Celle-ci menait des travaux de séchage de la mine qui n'étaient pas encore achevés au moment où les creuseurs se sont introduits sur le site.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une série noire dans les mines artisanales

Pour l'ONG Initiative pour la promotion des droits de l'homme, cet accident s'ajoute à une série de drames survenus dans les sites miniers artisanaux du Lualaba au cours des deux derniers mois :

Mulondo : une trentaine de morts,

Kisankala : 5 décès,

Tulwizembe : 11 morts récemment.

Cet accident survient moins de deux semaines après celui qui s'est produit le 29 janvier, dans la mine artisanale de Rubaya, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), avec au moins 300 morts dont des creuseurs artisanaux mais aussi des enfants et des femmes faisant du commerce sur le site minier.

Ces incident majeurs illustrent la récurrence des tragédies dans les sites miniers artisanaux de la RDC, où les conditions de travail précaires et l'absence de mesures de sécurité exposent régulièrement les creuseurs à des risques mortels.