Angola: Félix Tshisekedi à Luanda pour discuter des initiatives de médiation

Le président Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis lundi 9 février à Luanda, en Angola, rapporte l'Agence congolaise de presse. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des initiatives de médiation en cours visant à restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, confronté à l'agression du Rwanda.

Un tête-à-tête est prévu avec son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Le Togolais Faure Gnassingbé et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo participent également aux échanges.

« À l'invitation du président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Manuel Gonçalves Lourenço, le président Félix Tshisekedi effectue une visite de travail à Luanda ce 9 février 2026. Les deux chefs d'État auront un entretien sur les initiatives et efforts de médiation en cours en vue de ramener la paix à l'Est de la RDC », a indiqué Tina Salama, porte-parole du chef de l'État.

Le président congolais s'était déjà rendu à Luanda le 5 janvier dernier pour une brève visite de travail, au cours de laquelle il avait échangé avec João Lourenço sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays.