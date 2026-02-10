Maroc: Conseil d'association UE-Maroc - Une nouvelle position adoptée sur le Sahara

La 15e session du Conseil d'association entre le Maroc et l'Union européenne (UE), tenue le 29 janvier dernier à Bruxelles, marque un tournant diplomatique. Pour la première fois, l'UE considère l'autonomie sous souveraineté marocaine comme une solution réaliste pour régler le différend régional autour du Sahara, renforçant ainsi le positionnement international du royaume.

Le communiqué conjoint, signé par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la Haute représentante de l'UE pour la politique étrangère, Kaja Kallas, consigne la position des vingt-sept États membres de l'Union. Selon ce texte, « une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables » pour un règlement définitif du différend régional.

L'UE a également salué l'adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui soutient pleinement les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter les négociations ayant pour bases le plan d'autonomie proposé par le Maroc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le communiqué réaffirme l'appel du Conseil de sécurité à toutes les parties pour qu'elles participent aux discussions sans conditions préalables, conformément au plan d'autonomie marocain. La position européenne souligne aussi la volonté du Maroc d'« expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait », un geste qui devrait faciliter les discussions diplomatiques et renforcer la crédibilité du plan marocain sur la scène internationale.

Alors que certains États membres de l'UE soutenaient déjà la marocanité du Sahara, cette nouvelle position traduit un consensus européen sans précédent, consolidant la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI et renforçant le cadre juridique et politique favorable à l'Initiative d'autonomie.

Cette avancée majeure ouvre la voie à une impulsion nouvelle pour les relations UE-Maroc, notamment en perspective du futur partenariat stratégique, et pourrait contribuer à stabiliser durablement le Nord-Ouest africain tout en offrant une perspective claire pour la résolution d'un conflit régional ancien. En résumé, la 15e session du Conseil d'association confirme la capacité du Maroc à aligner ses initiatives diplomatiques sur les standards internationaux et à obtenir un appui significatif de ses partenaires européens dans le cadre d'un règlement pacifique et durable du différend sur le Sahara.