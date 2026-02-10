Sénégal: Vers une redynamisation du partenariat liant l'APS à l'agence publique d'information d'Azerbaïdjan

Dakar — L'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Sénégal, Nazim Adil Oghlu, a évoqué lundi avec le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise Momar Diongue, des moyens de renforcer le partenariat liant les agences publiques d'information des deux pays.

"C'est la deuxième fois que je visite l'Agence de presse sénégalaise. Cela traduit l'importance de la coopération dans le domaine des médias et des agences d'information", a-t-il déclaré lors d'une séance de travail avec le directeur général de l'APS et ses collaborateurs.

Le diplomate azerbaidjanais, dont la résidence se trouve à Rabat, a assuré vouloir d'une manière générale mettre à profit son déplacement dans la capitale sénégalaise pour dynamiser les relations entre son pays et le Sénégal, notamment au niveau municipal.

"Il fallait d'abord venir à l'APS pour voir comment renforcer notre coopération. Nous sommes en train de créer des relations de coopération avec les médias du Sénégal. C'est pourquoi nous sommes ici pour que l'Azerbaïdjan soit plus présent dans l'espace informationnel du Sénégal", a expliqué Nazim Adil Oghlu.

L'ambassadeur azerbaidjanais a ainsi évoqué la possibilité du renouvellement du mémorandum encadrant le partenariat entre l'APS et l'AZERTAC, l'agence publique d'information d'Azerbaïdjan.

"On va à la suite de cette visite densifier l'échange de production avec la partie azerbaïdjanaise", a de son côté assuré le directeur général de l'APS Momar Diongue, qui n'a pas manqué de saluer le choix de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan de consacrer la première étape de sa tournée à l'agence publique d'information du Sénégal.

L'ambassadeur d'Azerbaïdjan va notamment d'ici à vendredi rencontrer le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, celui de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

Il prévoit également de rencontrer le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, celui de la Communication, des Télécommunication et du Numérique ainsi que celui des Forces armées, le général Birame Diop.

Nazim Adil Oghlu dit également prévoir une rencontre avec à l'Assemblée nationale dont l'objectif est de donner une nouvelle dimension à la coopération interparlementaire.