Sénégal: Université Assane-Seck - Le restaurant universitaire fermé jusqu'à nouvel ordre

Ziguinchor — Le Centre régional des oeuvres universitaires et sociales de l'université Assane-Seck de Ziguinchor (CROUS/Z)) a annoncé, lundi, la fermeture jusqu'à nouvel ordre du restaurant de cet établissement d'enseignement supérieur, à la suite de perturbations survenues lors de la restauration des étudiants.

Selon un communiqué de son directeur, Salif Baldé, des étudiants sont entrés dans le restaurant, lundi, à l'heure du déjeuner, pour annoncer une "journée sans ticket", un mot d'ordre par lequel ils appellent leurs camarades à se restaurer sans versement de la contrepartie exigée.

Pourtant, selon M. Baldé, le CROUS/Z les avait mis en garde contre cette décision, dans la matinée.

Le mot d'ordre de "journée sans ticket" a entraîné des "perturbations du fonctionnement normal du service de restauration, ce qui a compromis les efforts matériels, financiers et humains fournis pour offrir un service accessible et de qualité aux étudiants de l'université", a-t-il déclaré dans le communiqué.

En raison du "non-respect des mesures annoncées dans un précédent communiqué, conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le CROUS/Z a décidé de suspendre les activités du restaurant universitaire", a annoncé son directeur.

Il appelle les étudiants au "sens de la responsabilité" et les invite à veiller au respect des règles qui encadrent les services sociaux universitaires.

Lundi matin, des étudiants de l'UASZ ont dénoncé, lors d'un rassemblement, une réforme du ministère de tutelle relative aux bourses d'études.

Selon Ibrahim Ngom, un porte-parole des étudiants de l'université Assane-Seck, cette réforme va remettre en cause un décret du 12 août 2014 octroyant des bourses aux étudiants, de la licence au doctorat.

Les étudiants ont décidé d'observer des "journées de sensibilisation et de contestation" de la réforme relative aux bourses d'études.