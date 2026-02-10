Sénégal: UGB - Le CROUS annonce la réouverture du restaurant numéro 2

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La direction du Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a annoncé la réouverture du restaurant universitaire numéro 2 à partir de ce lundi 9 février 2026 au déjeuner (à 13 heures).

"Dans un souci d'apaisement et de pacification du campus social, le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) informe l'ensemble de la communauté universitaire de la réouverture du restaurant universitaire Nº2 à partir de ce lundi 9 février 2026 au déjeuner (à 13 heures)", indique un communiqué parvenu par l'APS.

Le texte précise que la présentation du ticket est obligatoire pour l'accès au restaurant.

Le communiqué en appelle à la pleine responsabilité de chacun pour continuer à préserver un service continu et de qualité.

Le CROUS avait décidé vendredi dernier après le dîner de fermer temporairement les restaurants universitaires pour "mettre fin aux Journées sans tickets (JST) décrétées par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL)".

