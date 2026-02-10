Sénégal: Bakel - Distribution de 120 petits ruminants à des groupements de femmes

Bakel — Quelque 120 petits ruminants, des moutons et des chèvres, ont été remis, lundi, aux membres de deux groupements d'intérêt économique (GIE) de femmes du département de Bakel (est) dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural (PADAER II), a constaté l'APS.

Le GIE Kawral Rewbé, établi dans le village de Samba Yidé, et le celui des Femmes de Bakel vivant avec un handicap ont ainsi reçu chacun 60 sujets.

"Nous sommes là dans le cadre de la distribution de sujets dont des ovins et des caprins à deux groupements. Chaque GIE regroupe 15 ménages bénéficiaires, et aura 60 sujets", a fait savoir Sada Ly, coordonnateur national du PADAER.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise présidée par l'adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye, en présence du président du Conseil départemental et du chef du service départemental de l'Elevage.

Selon Sada Ly, ces petits ruminants ont été achetés à la demande des bénéficiaires, ajoutant que chacun d'eux a reçu trois brebis et un bélier, ainsi que trois chèvres et un bouc.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage d'assurer une sécurité alimentaire aux populations dans la dynamique de l'atteinte de la souveraineté alimentaire, a-t-il souligné.

L'adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye a salué cet appui du PADAER II qui, "a coup sûr, va participer à l'amélioration des conditions de vie des populations par l'augmentation de leur pouvoir d'achat et à générer des revenus supplémentaires".

"J'exhorte donc aux bénéficiaires des sujets de bien les nourrir, de bien les entretenir en rapport avec le service départemental de l'Elevage afin de donner l'opportunité à d'autres organisations de bénéficier aussi de ce projet, mais également donner goût au PADAER d'étendre cette initiative dans le département de Bakel", a-t-il exhorté.

Le PADAER, qui en est à sa deuxième phase, est un projet conduit par le ministère sénégalais en charge de l'agriculture et de l'élevage le Fonds international de développement agricole (FIDA).

Son objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de stimuler la croissance économique dans la zone d'intervention.