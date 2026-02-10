Sénégal: Mékhé - Des opérateurs de transfert d'argent suspendent leurs activités ce lundi, pour réclamer plus de sécurité

Un collectif regroupant des opérateurs de transfert d'argent de la commune de Ngaye Mékhé (ouest) a décidé de suspendre ses activités pendant toute la journée de ce lundi 9 mars, pour réclamer plus de sécurité, après que trois d'entre eux ont été récemment victimes de vol avec agression en l'espace de quelques jours, a appris l'APS de sources concordantes.

Ce mouvement d'humeur intervient après que le responsable de plusieurs points multiservices de cette commune du département de Tivaouane a été cambriolé nuitamment chez lui, par des assaillants armés qui lui ont asséné un coup de machette à l'épaule et emporté plus de 22 millions de FCFA.

Une autre gérante d'un point de transfert d'argent s'est fait asperger d'une substance qui l'a endormie, avant d'être dépouillée de plus d'un million de FCFA par un individu qui se faisait passer pour un client.

Une troisième victime a été signalée dans cette collectivité territoriale du département de Tivaouane, réputée pour le dynamisme de son artisanat.

Les opérateurs économiques s'activant dans le transfert d'argent dénoncent une insécurité grandissante qui menace non seulement leur activité, mais également leur intégrité physique et leurs biens.

Par ce mouvement d'humeur, le collectif entend interpeller les autorités administratives et sécuritaires, afin qu'elles prennent, dans les plus brefs délais, des mesures urgentes visant à garantir la sécurité des entrepreneurs et à restaurer la confiance au sein de l'écosystème des services financiers et numériques de la commune de Mékhé.