Afrique de l'Ouest: Le Sénégalais Baba Malick Ba, nouveau directeur régional de la BIDC

Dakar — Le Sénégalais Baba Malick Ba est, depuis le 1er février, le nouveau de directeur régional de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) en charge de la supervision de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, du Burkina Faso, du Cap-Vert et de la Guinée, a-t-on appris, lundi, auprès de l'institution.

Sur son compte X, la BIDC souligne que Baba Malick Ba "est un professionnel chevronné de la finance qui possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé".

Elle rappelle qu'avant de rejoindre la Banque, M. Ba a travaillé pour le gouvernement sénégalais au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération en tant que directeur du financement et des partenariats public-privé et coordonnateur de l'unité PPP du Sénégal (UNAPPP).

Baba Malick Ba a également occupé divers postes stratégiques au sein d'entreprises publiques canadiennes et a travaillé comme banquier pour JP Morgan Chase et Bank of America aux États-Unis et au Canada, selon toujours la BIDC.

M. Ba est titulaire d'un Bachelor en Finance de Franklin University à Columbus, Ohio (États-Unis) et d'un Executive MBA de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Ba "soutiendra les opérations régionales de la Banque, renforcera les partenariats et fera progresser la mission de la BIDC en faveur du développement économique durable dans la région de la CEDEAO".

La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO est l'institution de financement du développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Basée à Lomé, au Togo, la Banque a pour mission de financer des projets et programmes de développement portant sur diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des services sociaux de base, du développement rural et de l'environnement, de l'industrie ainsi que des services sociaux, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public.

Les interventions de la BIDC se font sous forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, d'octroi de lignes de crédit et mise en place d'accords-cadres de refinancement, des opérations d'ingénierie financière et services connexes.