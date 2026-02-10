Afrique de l'Ouest: Vers une stratégie sous-régionale concertée contre le vol de bétail

Dakar — Des acteurs sous régionaux du secteur de l'élevage se sont réunis, lundi à Dakar, pour mettre en place des stratégies et des réponses concertées contre le vol de bétail en Afrique de l'Ouest et au Sahel, à partir d'un cadre multisectoriel et régional.

Initié par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cette rencontre de quatre jours (9-12 février) réunit 70 participants représentant quinze pays d'Afrique de l'Ouest pour réfléchir à un cadre de concertation multisectoriel et régional.

"Le vol de bétail n'est pas seulement une atteinte aux biens des éleveurs. Il constitue une menace grave pour la stabilité économique, la sécurité alimentaire, la paix sociale et la mobilité pastorale dans l'ensemble de notre espace sous-régional", a déclaré le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne.

Il a expliqué que face à un "phénomène aussi complexe, organisé et souvent transnational", les Etats ont un rôle "central, structurant et incontournable" à jouer.

"Notre responsabilité première est de définir et de mettre en oeuvre des stratégies nationales claires, intégrées et ambitieuses, fondées sur une vision globale de la sécurité pastorale", a indiqué M. Diagne.

Selon lui, ces stratégies doivent "articuler de manière cohérente" les dimensions techniques et technologiques mais aussi sécuritaires, judiciaires, économiques, sociales et territoriales de la question du vol de bétail.

Elles doivent aussi tenir compte "des réalités locales et des dynamiques transfrontalières", a relevé Mabouba Diagne.

"Le vol de bétail dépasse largement les frontières nationales. Les réseaux criminels profitent de la porosité des frontières, des failles de nos systèmes de contrôle et de la mobilité des troupeaux, souvent liée à la recherche de pâturages et d'eau", a insisté le ministre sénégalais.

A l'en croire, c'est la raison pour laquelle le Sénégal, aux côtés de ses partenaires, "place la coopération transfrontalière au coeur de sa stratégie".

Selon la FAO, les pertes économiques liées au vol de bétail dépassent désormais 467 millions de dollars par an, soit plus de 257 milliards de francs CFA.

"Le vol de bétail dépasse largement le cadre de la simple délinquance rurale et s'inscrit désormais dans des dynamiques complexes de criminalité organisée, de trafics transfrontaliers, voire de financement de groupes armés", a indiqué Bintia Stephen Tchicaya coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest.

Elle a souligné que ce phénomène "fragilise" les ménages, "appauvrit" les pasteurs, "alimente les tensions" intercommunautaires et "contribue à l'insécurité" dans plusieurs zones de la région.

"Face à cette réalité, la FAO, en appui aux États et aux organisations régionales, a engagé ces dernières années un effort structuré de production de connaissances, d'analyse et de formulation de réponses techniques et institutionnelles adaptées à l'ampleur et à la nature transnationale du phénomène", a-t-elle renseigné.

Mme Tchicaya a rappelé que dans le cadre de ce processus, "six livrables majeurs" ont été réalisés par la FAO durant l'année 2025, dont une analyse situationnelle et contextuelle du vol de bétail dans la région, mais aussi une analyse pays par pays, permettant de disposer d'une compréhension fine des réalités nationales.

La FAO a aussi réalisé une analyse des solutions techniques et technologiques disponibles pour la traçabilité du bétail, en plus d'avoir travaillé sur un manuel des bonnes pratiques de lutte contre le vol de bétail et un programme régional permettant de mettre en place des coalitions multi-acteurs pour la lutte contre le vol du bétail en Afrique de l'Ouest.

"Ces six livrables constituent aujourd'hui une base documentaire et stratégique solide sur laquelle, nous pouvons nous appuyer collectivement pour renforcer la coopération, harmoniser les approches et construire des réponses coordonnées à l'échelle nationale, transfrontalière et régionale", a révélé Bintia Stephen Tchicaya.

Elle a souligné que cet atelier vise à "favoriser un dialogue franc et constructif, à partager des expériences, à renforcer les bonnes pratiques" déjà identifiées et surtout à "construire une vision commune".