Sénégal: Saint-Louis - Un ouvrage retrace la vie et l'oeuvre de Serigne El Hadji Madior Cissé

Saint-Louis — Le guide spirituel de la Dâhira Moutahabbîna Fî Lâhi, Cheikh Al Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé, vient de publier un ouvrage intitulé "Serigne El Hadji Madior Cissé, itinéraire d'un soufi accompli", une oeuvre consacrée à la vie et à l'héritage spirituel de Serigne El Hadji Madior Cissé.

Une cérémonie de présentation et de dédicace se tient le 31 mars 2026, au musée des Civilisations noires, à Dakar, a annoncé l'auteur, dimanche, à l'occasion de la cérémonie officielle de la ziarra générale dédiée à Serigne El Hadji Madior Cissé, à Saint-Louis.

Au cours de cette cérémonie, un exemplaire dédicacé a été remis au gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall et un autre également au maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye.

Le livre, publié aux éditions L'Harmattan-Sénégal, a été préfacé par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne.

"Serigne El Hadji Madior Cissé - Itinéraire d'un soufi accompli est une oeuvre de référence consacrée à la vie, l'héritage spirituel et l'enseignement de Serigne El Hadji Madior Cissé. À travers une écriture soignée, l'auteur retrace la lignée du maître, sa formation coranique, son itinéraire intellectuel et son rapport exemplaire à la tarbiyyâh tijâne", peut-on lire sur la quatrième de couverture du livre.

L'auteur souligne que la richesse des sources mobilisées, archives familiales et témoignages de premier plan, donne "une profondeur rare au récit", tout en permettant au lecteur d'appréhender l'homme, le saint et le guide.

Au-delà de la biographie, l'auteur met en lumière la continuité de la transmission spirituelle entre Madior Goumbo Cissé, Ahmadou Cissé Lala et Serigne El Hadji Madior Cissé, lit-on encore.

L'ouvrage rappelle enfin la portée sociale d'une spiritualité tournée vers la bienfaisance et l'élévation des consciences, dans l'histoire religieuse de Saint-Louis, souligne notamment le texte.

Serigne El Hadji Madior Cissé (1919-2007), décrit comme un mouqaddam (grand disciple) de Serigne Babacar Sy, est un érudit et chef religieux musulman appartenant à la confrérie tidjane du Sénégal.

Cheikh Al Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé, guide spirituel de la Dâhira Moutahabbîna Fî Lâhi, est le continuateur de la mission de Serigne El Hadji Madior Cissé.

Cet écrivain et universitaire, spécialiste des questions de Sharî'a et de soufisme, est réputé pour sa rigueur intellectuelle et la profondeur spirituelle dans une démarche d'ouverture et de sagesse.