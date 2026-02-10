Afrique: Le sénégalais Baba Malick BA promu Directeur Régional du bureau de la BIDC à Abidjan

Le sénégalais Baba Malick BA vient d'être propulsé au poste de Directeur Régional pour le Bureau d'Abidjan de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). Ce choix stratégique illustre la volonté de l'institution de renforcer sa présence et son efficacité opérationnelle dans plusieurs pays de la sous-région.

Un pur technicien de la finance aux manettes. Depuis le 1er février 2026, Baba Malick Ba a pris la direction régionale de la BIDC (banque communautaire de la CEDEAO) à Abidjan, avec pour mandat de superviser les activités de cette institution en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Gambie, au Burkina Faso, au Cap-Vert et en Guinée.

Son profil témoigne d'une expertise rare, forgée à travers une carrière couvrant les secteurs public et privé, et des domaines aussi variés. La gestion des risques, le financement de projets, les marchés de capitaux, le crédit, la gestion de portefeuille et les partenariats public-privé n'ont pas de secret pour Baba Malick Ba.

Avant cette nomination à la BIDC, M. BA a occupé des fonctions stratégiques au sein du gouvernement sénégalais, notamment comme Directeur du financement et des partenariats public-privé et Coordonnateur de l'unité PPP du Sénégal (UNAPPP). Il a été également Conseiller Senior auprès du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, contribuant à la mobilisation de capitaux pour des projets d'infrastructures majeurs dans les secteurs des transports, de la santé, de l'assainissement, de l'énergie et de l'éducation.

Son expérience s'étend au-delà du continent africain. Baba Malick BA a également travaillé pour des institutions publiques canadiennes, notamment Exportation et Développement Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Aussi a-t-il prêté main forte à des banques internationales de premier plan, comme JP Morgan Chase et Bank of America, aux États-Unis et au Canada.

Une expertise pointue reconnue

Parlant le français et l'anglais, M. BA est titulaire d'un Exécutive MBA de l'Université du Québec à Montréal et d'une Licence en finance et administration des affaires de l'Université Franklin de Columbus dans l'Ohio. Son engagement dans la gouvernance financière s'est également traduit par sa participation aux conseils d'administration de plusieurs banques multilatérales, dont la Banque Islamique de Développement, la BOAD et la BIDC.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de soutenir les opérations régionales de la Banque, de consolider les partenariats et de promouvoir la mission de la BIDC en faveur d'un développement économique durable dans l'espace CEDEAO.

Basée à Lomé, au Togo, la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO est l'institution financière de développement des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle intervient dans des secteurs clés comme les infrastructures, les services sociaux de base, le développement rural, l'environnement, l'industrie et les services.