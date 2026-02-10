Afrique: Les chefs de la diplomatie africaine se réunissent à Addis-Abeba en prélude au 39e sommet de l'Union africaine.

Addis-Abeba — Addis-Abeba enregistre l'arrivée des ministres africains des Affaires étrangères en vue de la 39e session ordinaire du sommet de l'UA.

Parmi les premières délégations arrivées mardi soir à Addis-Abeba figuraient les ministres des Affaires étrangères du Malawi, du Burundi, du Nigeria, de la Zambie et de la République du Congo, à savoir George Thapatula Chaponda, Edouard Bizimana, Yusuf Maitama Tuggar, Mulambo Haimbe et Jean-Claude Gakosso.

Aux premières heures de ce mercredi, d'autres délégations ont à leur tour rejoint la capitale éthiopienne, notamment celles de la Mauritanie, de la Somalie, de la République arabe sahraouie démocratique et de la Sierra Leone.

Leurs chefs de la diplomatie -- Mohamed Salem Ould Merzoug, Abdisalam Abdi Ali, Mohamed Yeslem Beisat et Musa Timothy Kabba -- ont été accueillis à leur arrivée.

L'ensemble des dignitaires en visite a bénéficié d'un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bole, assuré par de hauts responsables du ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Le 39e sommet de l'Union africaine se tiendra les 14 et 15 février, à l'issue de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, prévue les 11 et 12 février.

Placée sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », cette rencontre rassemblera des dirigeants africains et de hauts responsables afin d'examiner les principales priorités du continent, avec un accent particulier sur le développement durable, la sécurité de l'eau et l'assainissement.