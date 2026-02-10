Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - L'AS Otoho dans le grand huit

L' Association sportive Otohô a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la compétition, huit ans après le Club athlétique renaissance aiglons, qui avait été éliminé à cette étape de la compétition par Raja de Casablanca en 2018.

L'AS Otohô n'a pas fait de détails quand elle a reçu, le 8 février au stade Alphonse- Massamba-Débat de Brazzaville, les Sud-Africains de Stellenbosch, demi-finalistes de la dernière édition dans un match comptant pour la 5e journée de la phase de groupes. L'As Otohô s'est brillamment imposée sur un score de 3-0, mettant hors course les Sud- Africains.

Exaucé Nzaou, auteur d'un doublé lors de la précédente journée, a refait le coup. Il a mis son équipe sur le droit chemin en ouvrant le score à la 38e minute mais il s'est blessé sur cette action du but. Klegnime Koné, très inspiré, a pris les choses en main pour signer à son tour un doublé à la 43e et à la 80e minute.

Le carton plein à domicile (Trois victoires en autant de matches) qui contraste avec le bilan à l'extérieur (Aucun point pris en deux sorties) a pesé sur la balance pour poursuivre l'aventure malgré le manque de compétitions nationales.« Je vais d'abord féliciter mes joueurs. Avant ce match, on ne pouvait pas jurer qu'on devrait gagner avec ce score.

Ce n'était pas facile, parce que c'est une équipe qui joue le championnat chaque semaine et nous nous entraînons seulement et faisons de petits matches de gauche à droite. Les jeunes se sont battus. Je leur ai toujours dit qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière le fait qu'on n'a pas de championnat. C'est vrai que cela peut nous handicaper mais nous nous entraînons et avons de bons préparateurs physiques », a déclaré l'entraîneur de l'AS Otohô.

C'est pour la première fois que ce club valide son ticket pour les quarts de finale après deux tentatives manquées (2019 et 2022). Cette fois-ci, les nouvelles recrues à l'extérieur ont porté un coup de grâce au club congolais.

Notons que le CR Belouizdad a fait le job en s'imposant en Tanzanie 1-0, confirmant sa place de leader avec 12 points devant l'AS Otohô. Les deux équipes déjà qualifiées vont s'affronter le 15 février, à Alger, lors de la dernière journée avec pour enjeu la première place du groupe C.

« Il faut s'attendre à un match très compliqué en Algérie à cause de leur climat. Ils sont premiers du championnat. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience même si nous l'avons battue 4-1. Chez eux, ils sont injouables. Nous avons joué avec nos armes, avec notre motivation et détermination dans le jeu pour aller chercher quelque chose. Je pense que ce n'est pas impossible », a commenté Seckou Seck.

Ce prochain match déterminera la position de l'AS Otohô en vue du tirage au sort prévu le 28 février. Terminer deuxième veut dire jouer le match aller à domicile. Notons que les matches aller des quarts de finale sont prévus les 13 et 15 mars et le retour les 20 et 22 mars. Il faudra faire plus pour devenir le troisième club congolais à soulever la compétition africaine après Cara en 1974 (Coupe des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions) et AC Léopards de Dolisie en 2012 en Coupe de la confédération.