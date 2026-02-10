Sénégal: Démantèlement d'un réseau d'homosexuels - Ouverture d'une instruction judiciaire

9 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Diouf

P. C. Diallo, D. Dramé et Cie, poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui, ne sont pas encore sortis de l'ornière.

Sauf retour de parquet, ils pourraient passer leur première nuit en détention préventive et risquent d'y rester plusieurs mois. En effet, le procureur de la République près le tribunal de Guédiawaye, devant qui ils ont été déférés, a confié le dossier à un magistrat instructeur, désormais chargé de poursuivre les investigations.

Selon notre source, les enquêteurs sont également sur la piste de C. Diop, qui, en 2019, avait accusé P. C. Diallo de lui avoir transmis le Sida.

