Sénégal: Djiby Ndiaye du Soleil élu président

9 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
announcement Par Aliou Diouf

C'est une belle consécration pour le journaliste du Soleil Djiby Ndiaye, sorti de la 33e promotion du Cesti. Il a été porté à la tête de l'Association nationale des handicapés pour le développement (Anhd) pour un mandat de trois ans. L'élection s'est tenue, le jeudi 5 février dernier, lors d'une assemblée générale à la mairie de Pikine-Nord, siège de l'association. Il succède à Dame Diop. Conscient de la mission qui l'attend, Djiby Ndiaye entend s'inscrire dans la continuité.

Il s'engage à pérenniser les chantiers entamés par son prédécesseur, notamment en matière de formation des membres, d'autonomisation économique des femmes, d'entraide et de solidarité. « Je compte aussi pérenniser le partenariat naturel avec l'État et ses démembrements, tels que les collectivités territoriales, ainsi que les Ong comme Sightsavers, Ibp et Humanity & Inclusion », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il mettra surtout l'accent sur la massification et la représentation de l'Anhd sur l'ensemble du territoire national.

Djiby Ndiaye est un homme du milieu associatif dont il maîtrise parfaitement les rouages. Il a été secrétaire général de l'Association nationale des handicapés pour le développement (Anhd). Il occupe actuellement le poste de secrétaire général de la Fédération départementale des associations de personnes handicapées de Pikine (Fsaph) et celui de secrétaire général de la Fédération d'handisport de Pikine. Il est aussi le point focal de la Fsaph dans le cadre du projet d'accès à l'information pour les personnes handicapées, en collaboration avec l'Unesco.

