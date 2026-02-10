Sénégal: Le Trophée Tour fait escale à Tambacounda

Le trophée de la coupe d'Afrique des nations 2025 remporté par l'équipe nationale du Sénégal est arrivé ce lundi 9 février dans la capitale orientale, offrant aux populations de Tambacounda un moment de ferveur et de célébration autour de ce symbole de réussite et d'excellence sportive.

La délégation du président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Fall a été reçu à en l'esplanade de la mairie de Tambacounda. L'événement a mobilisé autorités administratives, acteurs du mouvement sportif, jeunes et passionnés venus nombreux pour découvrir le prestigieux trophée.

Celebrée dans une ambiance conviviale et festive, cette escale à Tambacounda a permis de rapprocher le trophée des populations, en particulier des jeunes, qui y voient une source d'inspiration et de motivation.

Venu présider la cérémonie l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diariatou Ndiaye, a invité les populations particulièrement les jeunes à prendre exemple sur les footballeurs de l'équipe nationale en faisant preuve de courage et d'abnégation dans la réalisation de leurs projets. « Cette coupe doit être pour vous une source d'inspiration et de motivation. Elle vous rappelle que le succès est possible ici même au Sénégal par le travail la rigueur et la confiance en soi », dit-elle. Elle demande à ces derniers de croire en leur capacité et de se donner les moyens de réaliser leurs rêves.

Le président de la Fsf a pour sa part remercier les populations pour leur soutien constant. Il les invite néanmoins à continuer sur cette lancée pour la prochaine échéance en l'occurrence la coupe du monde. « Continuez à supporter et à prier pour l'équipe afin que nous revenions ici encore pour vous présenter la coupe du monde », exhorte-t-il.

Des séances de présentation et de photos ont ponctué la visite, permettant aux participants d'immortaliser ce moment unique. Après Tambacounda, le Trophée Tour poursuivra son périple dans d'autres localités du pays, à la rencontre des populations.