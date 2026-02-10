Sénégal: Sédhiou - Le Centre de formation professionnelle en industrie dévoile ses opportunités

9 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jonas Souloubany Bassene

Peu fréquenté par les populations notamment les jeunes de la région de Sédhiou, le Centre formation professionnelle en industrie a présenté ses opportunités aux visiteurs. L'objectif à en croire la directrice de l'établissement étant de susciter l'attraction.

Centre formation professionnelle en industrie de Sédhiou a ouvert ses portes ce weekend aux populations de Sédhiou. Cet établissement de 317 apprenants niché à la périphérie de la commune a présenté les offres de formation et opportunités à la population qui s'est déplacée pour découvrir le lieu. « Nous avons atteint l'objectif fixé, s'est réjoui Mame Marième Kébé Diouf, la directrice. Cet événement vise à faire connaître le centre de formation et d'industrie de Sédhiou ces opportunités. Pendant trois jours, les populations ont trouvé les élèves en situation de pratique.

« En 3 jours le centre a allié communication à l'environnement à travers un reboisement, sensibilisation sur les métiers et opportunités », a déclaré Mame Marième Kébé Diouf. « Cette journée m'a beaucoup marquée de par son innovation », a réagi de son côté, Ansou Sambou, parrain de l'événement. Pour M. Sambou, ce centre est un bon outil qui permet d'apporter une réponse à l'employabilité, à l'adéquation entre formation et emploi. Tous les métiers sont dispensés dans trois niveaux de qualification offrant des Certificat aptitude professionnelle (CAP), Brevet d'étude professionnelle (BEP), Brevet de technicien (BT) entre 2 ans et trois ans. Le centre offre aussi des formations de courte durée, a confié Mme Kébé Diouf. « Ce sont des certificats de professionnalisation qui durent de 3 à 6 mois qui permettent aux jeunes désireux de faire une formation professionnelle de façon rapide de s'inscrire », rencherit-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le centre de formation se présente comme un établissement public de formation professionnelle. « Il offre des apprentissages et formation dans les métiers de froid et climatisation, électricité, mécanique auto, maçonnerie génie civile en menuisier métallique et plomberie », a expliqué la directrice. Ansou Sambou a souligné que ces filières enseignées répondent aux besoins du quotidien et du futur. Mieux, ce centre offre une possibilité à la jeunesse touchée par la déperdition. Il a promis de se porter garant auprès du ministère de tutelle afin que les initiatives soient soutenues.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.