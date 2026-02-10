Sénégal: Sédhiou - Le Centre de formation professionnelle en industrie dévoile ses opportunités

Peu fréquenté par les populations notamment les jeunes de la région de Sédhiou, le Centre formation professionnelle en industrie a présenté ses opportunités aux visiteurs. L'objectif à en croire la directrice de l'établissement étant de susciter l'attraction.

Centre formation professionnelle en industrie de Sédhiou a ouvert ses portes ce weekend aux populations de Sédhiou. Cet établissement de 317 apprenants niché à la périphérie de la commune a présenté les offres de formation et opportunités à la population qui s'est déplacée pour découvrir le lieu. « Nous avons atteint l'objectif fixé, s'est réjoui Mame Marième Kébé Diouf, la directrice. Cet événement vise à faire connaître le centre de formation et d'industrie de Sédhiou ces opportunités. Pendant trois jours, les populations ont trouvé les élèves en situation de pratique.

« En 3 jours le centre a allié communication à l'environnement à travers un reboisement, sensibilisation sur les métiers et opportunités », a déclaré Mame Marième Kébé Diouf. « Cette journée m'a beaucoup marquée de par son innovation », a réagi de son côté, Ansou Sambou, parrain de l'événement. Pour M. Sambou, ce centre est un bon outil qui permet d'apporter une réponse à l'employabilité, à l'adéquation entre formation et emploi. Tous les métiers sont dispensés dans trois niveaux de qualification offrant des Certificat aptitude professionnelle (CAP), Brevet d'étude professionnelle (BEP), Brevet de technicien (BT) entre 2 ans et trois ans. Le centre offre aussi des formations de courte durée, a confié Mme Kébé Diouf. « Ce sont des certificats de professionnalisation qui durent de 3 à 6 mois qui permettent aux jeunes désireux de faire une formation professionnelle de façon rapide de s'inscrire », rencherit-elle.

Le centre de formation se présente comme un établissement public de formation professionnelle. « Il offre des apprentissages et formation dans les métiers de froid et climatisation, électricité, mécanique auto, maçonnerie génie civile en menuisier métallique et plomberie », a expliqué la directrice. Ansou Sambou a souligné que ces filières enseignées répondent aux besoins du quotidien et du futur. Mieux, ce centre offre une possibilité à la jeunesse touchée par la déperdition. Il a promis de se porter garant auprès du ministère de tutelle afin que les initiatives soient soutenues.