Burkina Faso: Traque des villas meublees illegales - De la nécessité de mettre fin à la concurrence déloyal

Depuis quelque temps, l'on assiste à une traque de villas meublées illégales aussi bien à Ouagadougou que dans d'autres villes à travers le territoire national. En fait, que faut-il entendre par villas meublées ? Il ne s'agit pas de maisons construites par les uns et les autres pour s'abriter. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de résidences construites et meublées, mises en location pour de courts séjours.

Ces maisons-là sont soumises à une réglementation que bien des tenanciers tentent de contourner. Ce sont donc ces gens-là qui sont dans le collimateur de la Direction générale du tourisme qui, depuis 2025, n'entend pas s'en laisser conter. A preuve, sur le terrain, elle mène un travail remarquable de sensibilisation. Là où il le faut, elle n'hésite pas à bander les muscles en procédant à la fermeture pure et simple de l'établissement et cela, tout en invitant les uns et les autres à régulariser leur situation.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Direction générale du tourisme est dans son rôle. Elle ne fait qu'appliquer les textes. Et quand on sait qu'il y a des gens qui, dans ce pays-là, prennent des libertés avec les textes, on ne peut que l'encourager à maintenir la pression en vue d'une meilleure organisation du secteur. En fait, les villas meublées, il en pousse tels des champignons à Ouagadougou et cela, presque chaque jour que Dieu fait.

Il n'est donc pas normal que les uns respectent la réglementation pendant que d'autres rusent avec, quand ils ne passent pas leur temps à narguer l'Etat. Il faut donc mettre tout le monde sur un pied d'égalité au risque de décourager les honnêtes citoyens qui se conforment aux textes et lois en vigueur. C'est ce travail qui est en train d'être mené actuellement sur le terrain.

Il faut que l'on apprenne à valoriser notre pays

Et il faut le saluer à sa juste valeur. En tout cas, il y a fort à parier que si l'ordre est mis dans le milieu des appartements meublés, cela permettra à l'Etat de mobiliser d'énormes ressources financières au profit du développement social et économique du pays. Cela dit, en plus du non-respect de la réglementation, la Direction générale du territoire doit mettre un point d'honneur à faire respecter les normes de sécurité et d'hygiène dans certains appartements meublés.

Oui, il faut ouvrir l'oeil et le bon sur cet aspect qui semble négligé par certains. Et il suffit de faire un tour dans certaines villas meublées, pour s'en convaincre. Non seulement les conditions de sécurité laissent à désirer, mais aussi l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Toutes choses qui renvoient une mauvaise image de notre pays, surtout lorsqu'il s'agit des étrangers ou des expatriés qui y séjournent.

Voyez-vous ? Il faut que l'on apprenne à valoriser notre pays. On ne demande pas l'extraordinaire. On demande juste aux uns et aux autres d'adopter des comportements responsables. C'est tout ! En tout cas, il n'est pas du souhait de la Direction générale du tourisme, de mettre sous scellés une résidence meublée. Par ses opérations de contrôle, elle appelle au respect de la réglementation en vigueur et cela, dans le souci de mettre fin à la concurrence déloyale.

En effet, il faut le reconnaître. Les promoteurs des résidences meublées jouent sur le même terrain que les hôteliers. Ils taillent même des croupières à ces derniers qui, pourtant, sont soumis au respect d'un cahier des charges. Tant qu'à faire, la même rigueur doit s'appliquer à tous sans exception.