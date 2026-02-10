Afrique du Sud: Les exportations agricoles atteignent un niveau record malgré la chute des États-Unis

Les exportations agricoles de l'Afrique du Sud ont atteint le chiffre record de 15,1 milliards de dollars en 2025, prolongeant ainsi une tendance de croissance pluriannuelle, même si les expéditions vers les États-Unis ont diminué au second semestre de l'année.

Les exportations ont augmenté de 10 % par rapport à 2024, marquant la septième année consécutive d'expansion, selon la Chambre des affaires agricoles d'Afrique du Sud. Cette hausse est due à l'augmentation des volumes exportés et à l'amélioration des prix dans plusieurs catégories de produits.

Les ventes aux États-Unis se sont affaiblies après l'imposition de droits de douane sur certains produits agricoles. Les expéditions ont chuté de 11 % au troisième trimestre et de 39 % au dernier trimestre, selon la chambre. Les États-Unis et l'ensemble du continent américain ont représenté 4 % des exportations agricoles de l'Afrique du Sud au quatrième trimestre.

D'autres régions ont compensé ce déclin. Le reste de l'Afrique est resté le marché le plus important, représentant 53 % des exportations au dernier trimestre. L'Asie et le Moyen-Orient représentaient 17 %, tandis que l'Union européenne représentait 16 %.

L'Afrique du Sud exporte une large gamme de produits agricoles, notamment des agrumes, du vin, des noix, des céréales et des produits d'élevage. Le secteur a bénéficié de la diversification des marchés et de l'amélioration de la logistique, même si les conditions du commerce mondial restent inégales.

Points clés à retenir

Le secteur agricole sud-africain continue de bénéficier d'une large diversification géographique. Alors que le marché américain s'est affaibli en raison des droits de douane, les exportateurs ont réorienté les volumes vers l'Afrique, l'Asie et l'Europe, limitant ainsi l'impact global sur les recettes.

Le commerce intra-africain est devenu plus important à mesure que la demande régionale augmente et que les liaisons logistiques s'améliorent. Les pays voisins assurent une demande régulière de produits alimentaires, tout en réduisant l'exposition aux changements de politique dans les marchés développés.

L'Asie et le Moyen-Orient restent des marchés clés en raison de la croissance démographique et de l'augmentation des importations de produits alimentaires. Ces régions ont absorbé des volumes plus importants de fruits, de céréales et d'aliments transformés ces dernières années.

La composition des exportations favorise également la stabilité. De nombreux produits sont moins sensibles aux fluctuations de prix à court terme et bénéficient de contrats d'approvisionnement à long terme. Cela a permis de lisser les revenus malgré les perturbations du commerce mondial.

Pour les décideurs politiques, les données soulignent la valeur de l'accès au marché et des accords commerciaux au-delà des partenaires traditionnels. Pour les investisseurs, elles mettent en évidence le fait que l'agriculture est un secteur dont les recettes en devises sont stables, même en période de changement des politiques commerciales mondiales.