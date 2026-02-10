Soudan: Le pays réintègre l'Igad, deux ans après en avoir claqué la porte

10 Février 2026
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

Le Soudan est de nouveau membre à part entière de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad). L'organisation régionale est-africaine l'a annoncé, dimanche 8 février. Khartoum avait suspendu sa participation en 2024 selon la volonté du général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et président de facto, qui avait reproché à l'organisation d'avoir invité son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti, commandant des Forces de soutien rapide, à un sommet en Ouganda.

Pour le secrétaire exécutif de l'Igad, Workneh Gebeyehu, le retour de la pleine participation du Soudan dans l'organisation marque « la réaffirmation d'une solidarité régionale et d'un engagement collectif pour la paix et la stabilité », écrit-il dans un communiqué.

Il remercie particulièrement Ismaïl Omar Guelleh, président de Djibouti - en ce moment à la tête de l'Igad - pour sa médiation. C'est d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères djiboutien qui a annoncé la nouvelle, dès dimanche soir. Dans un communiqué, il rappelle « les efforts inlassables déployés » par Ismaïl Omar Guelleh, pour cet heureux développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Mensonge », s'insurge Alexis Mohamed, ancien conseiller du président djiboutien, devenu aujourd'hui son concurrent dans la course présidentielle. Sur X, il assure que le retour du Soudan dans l'Igad est le fruit d'efforts diplomatiques menés par l'Arabie saoudite, en toute discrétion.

Quoi qu'il en soit, le retour du Soudan au sein de l'Igad a été salué par les pays membres et leurs partenaires. Dans un communiqué, la Somalie y voit le « fondement d'une collaboration internationale efficace ». La Turquie, quant à elle, parle d'« une étape importante vers le renforcement du dialogue régional ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.