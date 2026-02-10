Ile Maurice: Shirish Narang - «Nous ne venons pas pour faire de la figuration»

interview

Les préparatifs pour la saison 2026 vont bon train avec l'entrée en lice l'Aqua Stallions Stable de Vishal Nowbuth avec Shirish Narang comme entraîneur. Rencontre avec l'ancien homme fort de l'écurie Narang, qui entend bien marquer son retour sur la scène hippique.

Après l'abandon des poursuites à votre encontre fin 2025, vous êtes en passe de retrouver votre licence d'entraîneur. Le cauchemar de l'affaire Mentholatum est-il enfin derrière vous?

Tout à fait, mais il faut maintenant tourner la page. Cela a été deux années très difficiles pour moi sur le plan professionnel, mais également familial. Tou ti anba lao! C'est un ouf de soulagement que tout cela a pris fin. On entame à présent la phase de reconstruction.

Justement, pourquoi choisir d'entraîner les chevaux de Vishal Nowbuth plutôt que de remettre l'écurie Narang sur les rails?

Je pense que ce setup est idéal pour mon retour dans le giron. C'est un rêve que d'avoir un gros propriétaire qui sera à la tête de l'écurie, ce qui me permettra de me concentrer beaucoup plus sur l'entraînement des chevaux. Je n'aurai pas à gérer tout ce qui à trait à l'aspect financier avec toutes les pressions que cela puisse comporter.

Peut-on savoir comment votre association avec Vishal Nowbuth s'est concrétisée?

Dès que les poursuites ont été abandonnées contre moi en Cour, j'ai rencontré Vishal Nowbuth. Nous nous sommes revus en une demi-douzaine d'occasions par la suite. Nous avons eu de très longues discussions et nous sommes tombés d'accord que c'était the way to go forward. Je n'aurai pu rêver de meilleure façon pour réaliser mon comeback.

Qu'en est-il de l'effectif de la nouvelle écurie? Aurez-vous un jockey titulaire étranger?

D'emblée, je dois préciser que mes anciens propriétaires vont rejoindre Aqua Stallions Stable. Nous allons travaillons en équipe avec Vishal Nowbuth comme stable manager. Je lui laisserai cependant le soin de venir dévoiler nos plans pour la nouvelle écurie en temps et lieu. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous envisageons d'avoir un effectif étoffé dès cette saison.

La saison 2025 a vu surtout la domination des grosses écuries. Le tandem Nowbuth-Narang en est-il conscient alors qu'il s'apprête à se lancer dans l'arène?

Je pense avoir beaucoup d'expérience au Champ-de-Mars car cela fait plus d'une dizaine d'années que j'avais mon écurie. Aussi, il ne faudrait pas oublier que j'avais de bons chevaux lors des dernières saisons quand notamment M. David Chui Wan Cheong avait rejoint mon écurie. Sinon, j'ai toujours tourné avec une moyenne de 20-25 victoires par saison. Mais une chose est sure: on ne viendra pas pour faire de la figuration.