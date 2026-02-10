Madagascar: DIANA - 12 500 plants mis en terre à Andrafiabe

La région DIANA a officiellement lancé, ce jour, sa campagne régionale de reboisement pour l'année 2026 dans la commune rurale d'Andrafiabe. Au total, 12 500 jeunes plants ont été mis en terre sur une superficie de 10 hectares, marquant une étape importante dans la lutte pour la préservation de l'environnement.

La cérémonie d'ouverture a connu une forte affluence, témoignant de la prise de conscience croissante de la population quant à l'importance de la protection de l'environnement et de l'adaptation face aux effets du changement climatique. Pour le Secrétaire général de la région DIANA, JAFIMANJO, assurant l'intérim du Chef de région, cette mobilisation reflète l'engagement collectif des différents acteurs régionaux en faveur du développement durable.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans les efforts visant à atténuer les impacts du changement climatique et à atteindre l'objectif national de verdissement de Madagascar. À cette occasion, la Directrice régionale de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) DIANA, Manorotiana Mohadjy Irina, a lancé un appel à l'implication de toutes les forces vives de la région.

Elle a souligné que cette campagne constitue un point de départ et que les associations, les entreprises, les organisations de la société civile, les secteurs public et privé, ainsi que les confessions religieuses, sont invités à initier et à multiplier les actions de reboisement dans toute la région DIANA.

Si le lancement est jugé satisfaisant, les autorités régionales rappellent toutefois que la réussite de cette initiative repose sur le suivi rigoureux des plants, notamment face aux risques d'incendie et de dégradations.