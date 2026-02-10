Madagascar: Transport maritimes et fluviaux - Collaboration entre l'APMF et la Gendarmerie nationale

L'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) et la Gendarmerie nationale ont récemment tenu une réunion de travail destinée à renforcer leur coopération dans le domaine du contrôle des transports maritimes et fluviaux.

En raison de l'absence de représentations de l'APMF dans certaines localités desservies par les transporteurs, la réglementation confie à la Gendarmerie nationale la responsabilité d'effectuer les contrôles préalables aux départs. Cette rencontre a permis aux deux institutions de préciser les modalités de mise en oeuvre de cette collaboration.

Objectifs. Parmi les points abordés figurent la délimitation des zones concernées, la désignation des responsables de la Gendarmerie chargés des missions de contrôle, ainsi que la formation des agents afin de renforcer leurs compétences. Les discussions ont également porté sur le partage d'informations, l'amélioration des mécanismes de transmission des données et l'actualisation des statistiques.

À l'issue de la réunion, les participants ont convenu de l'élaboration d'un protocole de coopération intégrant la nouvelle organisation et les modalités arrêtées. La rencontre a été présidée par le Directeur général de l'APMF et le Secrétaire général du ministère délégué chargé de la Gendarmerie, en présence de hauts responsables des deux institutions. Ce projet vise à consolider le contrôle des mouvements des navires et des embarcations, tout en garantissant la sécurité des transports maritimes et fluviaux.