Madagascar: Région Anôsy - AGBE Filantsoa Raymond Abdel-Rahim élu président

Dans la région Anôsy, une nouvelle étape institutionnelle vient d'être franchie avec la naissance de l'Association de Groupement des Entreprises et Bureaux d'Études (AGBE). Créée pour fédérer les acteurs économiques et techniques du territoire, l'organisation a élu son premier président, Filantsoa Raymond Abdel-Rahim, plébiscité à l'unanimité par ses membres. Ce choix traduit une volonté claire : placer l'unité et la confiance au cœur de cette initiative régionale.

L'AGBE ambitionne de devenir un interlocuteur incontournable du développement local. Son président a annoncé les grandes lignes de son mandat : renforcer la coopération entre entreprises et bureaux d'études, moderniser les outils administratifs, jouer un rôle de médiateur entre acteurs privés et institutions publiques, consolider les partenariats avec la Chambre de commerce et inscrire la transparence et la solidarité comme valeurs cardinales.

Développement. La personnalité de Filantsoa Raymond Abdel-Rahim explique en partie cette unanimité. Héritier d'une tradition familiale marquée par le travail et la rigueur morale, il a déjà exercé des responsabilités publiques : ancien maire d'Analapatsy, ex-président de la Fédération des maires de l'Anôsy, il s'est distingué par son engagement en faveur de la structuration territoriale et de la gouvernance locale.

À la tête de M&M Manorina sy Mikaly BTP depuis 2007, il a également contribué à faire de son entreprise un acteur majeur du secteur dans le sud de Madagascar.

L'élection de ce président, unanimement soutenu, marque une étape fondatrice pour l'AGBE. L'association entend s'imposer comme un levier de développement régional et national, en misant sur l'innovation, la coopération et l'intégration des acteurs privés dans les politiques publiques. Pour l'Anôsy, c'est l'espoir d'une dynamique nouvelle, portée par une vision ambitieuse et une volonté affirmée de construire ensemble.