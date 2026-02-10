Afrique: Le bitcoin oscille autour de 70 000 dollars après de fortes fluctuations

Le bitcoin s'est échangé autour de 70 000 dollars lundi, après que les fortes fluctuations de la fin de la semaine dernière ont ébranlé la confiance des investisseurs.

La crypto-monnaie a peu varié après des mouvements quotidiens de plus de 13 %. Jeudi, le bitcoin est tombé à 60 033 dollars, son niveau le plus bas depuis octobre 2024, avant de rebondir au-dessus de 70 000 dollars vendredi.

Les traders restent prudents après que le selloff ait fait grimper la volatilité. L'indice de volatilité implicite Bitcoin Volmex a dépassé les 97 %, marquant sa plus forte hausse intrajournalière depuis l'effondrement de FTX en 2022.

Les acteurs du marché affirment que les acheteurs hésitent à intervenir malgré le rebond. Les prix se sont redressés depuis les creux de la semaine dernière, mais la dynamique reste faible, les investisseurs attendant une orientation plus claire.

Le déclin du bitcoin depuis son record de 126 000 dollars en octobre a soulevé des doutes quant à son rôle d'actif défensif. Ce recul s'est produit en dépit d'un contexte politique favorable aux États-Unis et d'une participation institutionnelle en hausse.

Les premiers signes d'un regain d'intérêt sont apparus. Les fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis ont enregistré des entrées de 221 millions de dollars le 6 février, certains investisseurs ayant décidé d'acheter après la chute.

Les analystes estiment que les marchés restent fragiles et que d'autres mouvements de grande ampleur sont probables à court terme.

Points clés à retenir

L'évolution du cours du bitcoin montre un marché à la recherche d'une direction. Les fluctuations importantes reflètent une faible liquidité et un positionnement prudent plutôt qu'une forte conviction de la part des acheteurs ou des vendeurs. La chute récente a mis en évidence la sensibilité du bitcoin au sentiment général de risque.

Au lieu de servir de couverture en cas de tensions géopolitiques et de tensions sur les marchés, l'actif a évolué comme d'autres transactions à risque. Cela a relancé le débat sur son rôle en tant qu'or numérique. La demande institutionnelle reste inégale. Alors que les fonds négociés en bourse ont enregistré des entrées après la chute, le positionnement global suggère que les investisseurs sont sélectifs et adoptent une approche à court terme. Les niveaux techniques clés sont maintenant en ligne de mire.

Un mouvement soutenu en dessous de 62 000 dollars pourrait signaler une nouvelle baisse, tandis qu'une rupture au-dessus de 76 000 dollars pourrait restaurer la confiance et attirer de nouveaux flux. Jusqu'à ce que l'un de ces niveaux soit testé, les traders s'attendent à des fluctuations importantes et à des mouvements brusques.

Pour l'instant, le bitcoin semble davantage déterminé par les conditions de liquidité et le positionnement que par des scénarios d'adoption à long terme.