Nigeria: Les actions nigérianes se redressent et l'indice principal franchit les 173 000 points

L'indice All-Share du Nigeria a augmenté de 1,29% le 9 février 2026, dépassant le niveau de 173 000 points, les gains des grandes capitalisations ayant soutenu le marché.

L'indice a augmenté de 2 218,7 points pour clôturer à 173 946,22 contre 171 727,5. Dangote Cement a bondi de 8,81%, fournissant le principal soutien à la progression.

L'activité du marché s'est ralentie. Le volume des échanges est tombé à 775 millions d'actions réparties sur 65 960 transactions, contre 953 millions d'actions lors de la session précédente. La capitalisation boursière a augmenté pour atteindre 111,6 billions de nairas.

Le rallye a poussé le rendement du marché depuis le début de l'année à 11,79%, confirmant un mouvement clair au-dessus du niveau de 170 000 points.

Chemical & Allied, May & Baker, et Daar Communications ont augmenté de 10% chacun pour mener les gains. Eunisell a chuté de 9,98 %, tandis que Tripple G a perdu 8,90 %.

Access Holdings a dominé les échanges en termes de volume avec 67,1 millions d'actions, suivi par Zenith Bank et Secure Electronic Technology. En termes de valeur, Zenith Bank s'est classée première avec 3,4 milliards de nairas, devant Aradel et MTN Nigeria.

La plupart des grandes capitalisations ont progressé. UBA, Access Holdings, Zenith Bank, et First Holdings ont gagné, tandis que MTN Nigeria et GTCO ont affiché de légères baisses.

Points clés à retenir

Le passage au-dessus de 173 000 points témoigne d'un regain de confiance dans les actions nigérianes, notamment dans les grandes capitalisations. Le rallye s'est produit alors même que le volume des transactions diminuait, ce qui suggère que les gains de prix ont été le fait d'achats sélectifs plutôt que d'une large participation.

Des poids lourds tels que Dangote Cement et des valeurs bancaires clés ont joué un rôle central. Cela met en évidence l'influence d'un petit groupe d'actions sur l'orientation du marché. La hausse des rendements depuis le début de l'année, qui atteignent près de 12 %, pourrait susciter davantage d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels, en particulier si les gains réalisés par les grandes capitalisations se poursuivent.

Toutefois, la baisse des volumes indique un positionnement prudent de la part des investisseurs. À court terme, l'accent devrait rester mis sur les actions présentant une forte liquidité et une bonne visibilité des bénéfices. Un maintien durable au-dessus des niveaux actuels pourrait permettre d'atteindre les 175 000 points, mais les risques de prise de bénéfices restent élevés.

Pour les investisseurs, la tendance favorise une exposition disciplinée aux grands noms tout en surveillant la profondeur du marché et la rotation pour détecter les signes d'une participation plus large.