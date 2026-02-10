Congo-Kinshasa: Le député Lotika contre les conditions de travail dans certains établissements d'expatriés à Kisangani

Le député national Théoveul Lotika monte au créneau pour défendre les travailleurs congolais employés par des expatriés indo-pakistanais et chinois à Kisangani.

Élu de cette ville, il accuse ces établissements d'ignorer délibérément les dispositions du code du travail en RDC, imposant des conditions jugées précaires à leurs employés. Lors de ses vacances parlementaires, Lotika dit avoir reçu plusieurs plaintes dénonçant des violations flagrantes des droits des travailleurs.

Non-respect du SMIG et horaires abusifs

Selon l'élu de Kisangani, les griefs retenus contre ces employeurs sont nombreux et graves. Ils incluent notamment: Le non-respect du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ; Le non-respect des heures de service (journées de travail allant de 6h00 à 18h00) ; Le travail forcé lors des jours fériés.

Plaidoyer auprès du ministère du Travail

Face à cette situation, Théoveul Lotika a rencontré, jeudi dernier, le ministre du Travail et de l'Emploi pour solliciter une intervention rapide. « Il a été très réceptif, il a compris notre démarche, voilà pourquoi il a promis que dans les jours à venir il finira par sortir un communiqué allant dans le sens d'appeler ces responsables des établissements à respecter le code du travail », a déclaré le député au micro de Radio Okapi.

Lotika prévient que si aucune mesure concrète n'est prise sur le terrain pour améliorer les conditions socio-économiques des travailleurs congolais, il n'hésitera pas à initier des actions parlementaires dès la prochaine session.