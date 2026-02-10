Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire au pays - L'Opposition sollicite la MONUSCO pour inciter Félix Tshisekedi à décrisper le climat politique

Lors de leur échange avec le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en séjour à Kinshasa, lundi 9 février, des opposants congolais ont sollicité les bons offices de la MONUSCO afin d'inciter le président de la République, Félix Tshisekedi, à prendre des mesures urgentes pour décrisper le climat politique.

De nombreux acteurs de l'opposition congolaise notamment des partis politiques ECIDE, Ensemble pour la République, PPRD, Envol, LGD ainsi que de la coalition de la Gauche congolaise, ont rencontré ce lundi Jean-Pierre Lacroix.

Ces derniers lui ont présenté leur lecture de la situation sécuritaire et sociopolitique en République démocratique du Congo (RDC).

Jean-Baptiste Kasekwa, premier vice-président de l'ECIDE, indique avoir expliqué, au cours de ces discussions, que les deux processus, Doha et Washington, n'englobent pas toutes les causes profondes de la crise.

Selon lui, une démarche inclusive est nécessaire, d'où l'urgence d'un dialogue inclusif, mais également de faire pression sur l'AFC/M23.

Ce cadre de l'ECIDE estime que l'accord de Doha doit se limiter simplement aux mesures de cessez-le-feu, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la résolution 2573.

Par contre, a-t-poursuivi, toutes les autres questions doivent être débattues dans le cadre d'un dialogue inclusif.

« Nous lui avons également demandé que, de toute urgence, la MONUSCO intervienne à Uvira pour la mise en oeuvre du cessez-le-feu. Que cette expérience d'Uvira soit dupliquée dans les autres zones sous menace, mais aussi que la question des ADF soit considérée avec sérieux, car ceux qui sont tués par les ADF sont extrêmement nombreux », a fait savoir Jean-Baptiste Kasekwa.

Jean-Pierre Lacroix poursuit ce mardi à Kinshasa, sauf imprévu, les échanges avec des forces sociales et politiques, avec pour objectif d'explorer les perspectives de stabilisation et de paix dans le pays.