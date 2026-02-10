Madagascar: Motocross/Grand prix MX 100% - Mathias Plantive l'emporte au forceps

Le champion national en 2024, Mathias Plantive, remporte la victoire dans la catégorie élite 1. La première manche nationale s'est tenue dimanche à Ambohidava.

Moins d'ambiance que d'habitude. Le champion de Madagascar 2024, Mathias Plantive, remporte au bout du suspense le Grand Prix 100 %, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar de MX. Après l'annulation de la manche inaugurale prévue le 25 janvier, en pleine période de pluie, la poussière a été au rendez-vous dimanche sur le circuit de l'Iarivo Moto Club à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Seulement trois concurrents ont pris le départ dans la catégorie élite 1 lors de cette première manche nationale, qui a été pleine de rebondissements. Après une manche perturbée par une crevaison dès le premier tour, Mathias Plantive a terminé en seconde position derrière Claudio Tida, désormais aux commandes d'une Stark Varg électrique. Finaritra Razafindrakoto a fini troisième.

Mathias a, dans l'après-midi, assuré la seconde manche en franchissant en premier la ligne d'arrivée, avec dix tours effectués. La course dans la catégorie MX1 a été marquée par l'absence des grands favoris, comme le champion en titre Lucas Robert, ou encore Miaro Razafimahefa. « J'ai décidé de ne pas participer. Je n'en ai pas envie (rires) », a mentionné Lucas Robert, présent sur le site.

Place aux jeunes

L'ambiance a été en revanche au rendez-vous dans la catégorie élite 2. La victoire a été très disputée entre deux jeunes pilotes. Cédric Nolimit a fini deuxième lors de la première manche, derrière Guillaume Tsiranana, champion national en titre chez les juniors. Lors de la seconde manche, Cédric a renversé la situation pour se hisser au sommet, tandis que Guillaume n'a pu faire mieux qu'une quatrième place. Sincère Leung Yen a complété le podium.

Deux pilotes ont disputé la manche inaugurale chez les juniors. Tsiory Ramangason a dominé les deux manches et a surclassé Tsirava Huo. Patrick Nolimit reste intouchable dans sa catégorie des vétérans 1, tandis que la victoire des vétérans 2 est revenue à Rija Alberto Rakotomaminiaina. Chez les amateurs, Allan Velo et Mandresy Andrianarison ont été coude à coude et ont arraché une victoire chacun.

La victoire dans la catégorie féminine a été ravie par Harena Szmurlo. Chez les jeunes, la bataille a été rude entre Ethan Rajaonah et Aymeric Lo Tsy Heng en 85 cc, et Louna Ramanantsoa a quant à elle confirmé chez les filles. Les vainqueurs en 65 cc sont Mathyas Ramanantsoa chez les garçons et Houssen Kim Makboul chez les filles. Et en 50 cc, Andrew Razafindrakoto et Gracie Croft ont été sacrés lors de cette première manche. Il reste neuf manches cette saison. La deuxième se déroulera sur le même circuit d'Ambohidava le 8 mars.