Madagascar: Poopy revient au Palais des Sports

10 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La chanteuse Poopy se produira au Palais des Sports le dimanche 1er mars, à l'occasion de la deuxième édition de Tena Kanto.

Après une première édition organisée l'an dernier dans la même salle, Poopy revient avec Tena Kanto 2, un concert qui s'inscrit dans la continuité du projet artistique lancé en 2025. Cette nouvelle date est annoncée pour le dimanche 1er mars au Palais des Sports.

Contrairement à la première édition, qui réunissait uniquement des invitées féminines, Tena Kanto 2 fera cette fois place à des artistes masculins. Parmi les participants annoncés figurent Ken, D Lain et Tanjona Randrianarivelo. D'autres invités pourraient également rejoindre l'affiche.

Ajustements

Sur le plan technique, des ajustements sont prévus, notamment au niveau de la scénographie, du son et de l'affichage visuel, avec l'utilisation de la technologie NYR Image. L'organisation technique sera assurée par une équipe ayant déjà travaillé sur des concerts d'artistes locaux.

Le programme du concert reposera essentiellement sur le répertoire de Poopy. Certaines chansons seront interprétées en duo avec les invités, dans une configuration pensée en fonction des voix et des arrangements.

Les organisateurs indiquent également que le public sera associé au choix de certaines chansons. Les répétitions sont en cours afin de préparer la représentation prévue en mars.

