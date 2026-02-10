Madagascar: Tsarahonenana Sahanivotry II - Cinq femmes arrêtées pour homicide et lynchage

10 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Deux enquêtes sont actuellement menées par le tribunal d'Antsirabe concernant les affaires survenues à Tsarahonenana Sahanivotry, dans le district d'Antsirabe II. Cinq femmes sont mises en cause.

Cinq femmes ont été arrêtées dans le cadre des affaires survenues à Tsarahonenana Sahanivotry. Les trois premières sont impliquées dans le meurtre présumé d'une femme survenu il y a un mois, tandis que les deux autres sont liées au lynchage public, suivi d'une immolation, ayant coûté la vie à trois hommes la semaine dernière.

Afin de prévenir tout débordement et d'autres infractions, un important dispositif de sécurité, comprenant des policiers, des gendarmes et des militaires, a été déployé à Tsarahonenana Sahanivotry. Le lieu de détention des personnes arrêtées est également tenu secret. Malgré cela, la situation demeure calme sur place.

Exhumation

Les autorités d'Antsirabe ont tenu une déclaration avant-hier pour apporter des explications sur les événements de Tsarahonenana Sahanivotry. Il a été indiqué que l'exhumation du corps de la femme a été effectuée samedi dernier. L'examen médical a révélé que son ventre avait été lacéré à l'aide d'un objet tranchant, depuis l'abdomen jusqu'aux cuisses. Des soupçons d'homicide pèsent ainsi sur ce décès, ce qui justifie l'ouverture de l'enquête.

Six personnes sont impliquées dans ce meurtre: les trois hommes ont déjà été lynchés et brûlés vifs, tandis que les trois femmes restantes font l'objet d'interrogatoires.

Par ailleurs, l'une des deux femmes arrêtées dans le cadre du lynchage par incendie est la soeur de la victime.

