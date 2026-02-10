Madagascar: Risques d'inondation - Une vingtaine de digues menacées de fissures

L'évaluation des digues dans le Grand Tanà révèle une situation préoccupante. Selon l'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa), plusieurs digues menacent de s'effondrer à différents endroits. « D'après les rapports, plus d'une vingtaine de points sont fissurés », a indiqué hier le directeur général de l'Apipa, Stéphan Razafindehibe.

Les digues endommagées sont réparties sur plusieurs communes, notamment à Ambohitrimanjaka, Ambohidratrimo, Tanjombato, Ampahitrosy, Ilanivato, ainsi que dans les communes de l'Atsimondrano traversées par la rivière Sisaony, telles que Tsiafahy, Bongatsara et Ambalavao. La menace serait importante à Ambohidratrimo.

« Les digues de la Sisaony qui traversent notre commune risquent de céder à plusieurs endroits. Nous avons identifié au moins trois points particulièrement dangereux », a expliqué Lovasoa Ranivomananony, maire d'Ampahitrosy. Selon elle, les digues allant d'Ambatofotsy à Ampahitrosy sont anciennes et n'ont jamais été entièrement réhabilitées. « Seules les sections endommagées ont été réparées», a-t-elle ajouté.

Des travaux sont en cours dans certaines zones, comme à Ampahitrosy et Bongatsara, pour prévenir la rupture des digues. Mais il s'agirait uniquement d'interventions d'urgence. Le directeur général de l'Apipa souligne que l'institution manque de moyens matériels et humains pour consolider toutes les digues à risque. Il appelle à un soutien extérieur.

Face à ces fissures et à l'état fragile des digues, le risque d'inondations reste élevé dans le Grand Tanà, surtout en cas de fortes pluies ou de crues de la Sisaony. Les autorités locales et les habitants sont invités à rester vigilants et à se préparer à d'éventuelles évacuations, avec le passage probable d'un cyclone dans la région d'Analamanga.